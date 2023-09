Declino cognitivo: come il profumo potrebbe aiutare a prevenirlo

Oltre alla stimolazione cerebrale fatta tramite esercizi specifici, secondo un nuovo studio anche il profumo solleciterebbe il cervello , aiutando i ricordi a non svanire e la memoria a mantenersi più in forma. Eventi che a loro volta scoraggerebbero l'insorgenza della demenza.

Cosa dice lo studio

Come riportato da Science Daily, un gruppo di ricercatori del Centro UCI per la Neurobiologia dell'Apprendimento e della Memoria ha condotto un progetto volto a dimostrare l'esistenza di un forte legame tra olfatto e benessere cognitivo e come profumi e odori possano rivelarsi un valido strumento terapeutico in grado di rafforzare la memoria nelle persone anziane.

L'osservazione ha visto come protagonisti uomini e donne di età compresa tra 60 e 85 anni senza problemi legati alla memoria, che sono stati divisi in due gruppi.

Ad ogni persona è stato consegnato un diffusore contenente sette cartucce, ciascuna con un diverso olio naturale profumato. I partecipanti del primo gruppo hanno ricevuto cartucce caricate molto intensamente, mentre quelle del secondo con minor quantità di oli.

Il compito assegnato loro era di inserire una cartuccia diversa nel diffusore ogni sera prima di andare a dormire e lasciarla andare fino all'esaurimento, che arrivava dopo circa due ore, quando erano già addormentati.

Alla fine dell'esperimento è emerso che le persone del primo gruppo avevano registrato un aumento del 226% delle prestazioni cognitive rispetto a quelle del secondo.

Per giungere a questo risultato gli studiosi hanno usato un test che si avvale di una serie di parole solitamente usate per valutare la memoria, che ha anche rivelato una migliore integrità nel percorso cerebrale degli appartenenti al primo gruppo. Questo percorso, che si chiama fascicolo uncinato sinistro, collega il lobo temporale mediale alla corteccia prefrontale decisionale e diventa meno robusto con l'avanzare dell'età.

A questi benefici cognitivi si aggiunge il fatto che i componenti del primo gruppo hanno anche affermato di aver dormire meglio del solito durante l'esperimento.