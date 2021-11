Perchè ci si sente deboli durante la dieta?

Una dieta ben bilanciata deve includere carboidrati complessi e proteine . Non assumerne abbastanza o non mangiare i giusti tipi di alimenti farà sentire debolezza anche durante o dopo un allenamento. Approcciare la "dieta" come un cambiamento nello stile di vita e sviluppare un piano alimentare sano, aiuterà a raggiungere gli obiettivi di calo di peso , senza conseguenze per la salute o carenze alimentari.

Debolezza durante la dieta: Carenze alimentari

Una carenza alimentare si manifesta quando il corpo non è sufficientemente rifornito dalle sostanze nutritive essenziali per un lungo periodo di tempo. Una ridotta assunzione di elementi come acqua, carboidrati, proteine, grassi, vitamine o minerali può costituire una carenza di nutrienti. Le carenze specifiche di nutrienti possono essere distinte tra: carenza di nutrienti marginali e carenza assoluta di nutrienti. La carenza marginale è la condizione in cui il corpo è limitato nella sua funzionalità ed efficienza, ma la sua vitalità non è in pericolo. Ciò si verifica, ad esempio, quando si assumono scarse quantità di carboidrati o c'è una temporanea mancanza di vitamine e sali minerali. I segnali di una carenza alimentare, come è noto, scompaiono non appena le sostanze nutritive in deficit vengono introdotte nuovamente in quantità sufficienti.

Non mangiare abbastanza, principalmente carboidrati, è spesso causa di debolezza durante una dieta o un programma di allenamento coadiuvante al nuovo regime di dimagrimento. Le diete a basso contenuto di carboidrati hanno indotto molte persone a sperimentare metodi di dieta malsani, che spesso hanno conseguenze anche serie di salute. I carboidrati sono la principale fonte di energia del corpo. Limitare i carboidrati drasticamente può causare ipoglicemia, malnutrizione, atrofia muscolare e affaticamento.

Le diete ad alto contenuto di proteine e molto povere di carboidrati sono quelle affrontate dalle persone che intendono dimagrire rapidamente. Questi regimi alimentari si basano tutti sull'attivazione della chetosi, un'alterazione del metabolismo dovuta a una privazione prolungata di carboidrati. La dieta iperproteica ha poi come conseguenza un eccessivo carico a danno dei reni, l'ipercolesterolemia (a causa di eccessivo consumo di proteine di origine animale), –l'acidosi metabolica, la formazione di calcoli renali, e il mal assorbimento del calcio che causa, a sua volta, la comparsa di osteoporosi.