Debito di sonno: cos’è e come colmarlo

Le esigenze di sonno sono strettamente personali: c'è chi ha bisogno di dormire a lungo per alzarsi in forma e a chi bastano solo poche ore di riposo a notte. Indipendentemente dalla quantità di sonno necessaria per sentirsi bene, è importante rispettarla sempre, in caso contrario si rischia di andare in debito di sonno , una condizione molto dannosa. Ecco perché andrebbe evitata e, nel caso in cui sia già presente, affrontata al più presto con rimedi ad hoc.

Quando una persona non riesce a dormire ogni notte, la quantità di sonno di cui ha bisogno per recuperare e sentirsi riposata, cioè il suo debito di sonno, aumenta. L'ideale è dormire almeno sette-ore a notte , anche se alcuni soggetti possono aver bisogno di un numero inferiore di ore e altri di un numero superiore.

Per debito di sonno si intende l'accumulo di ore di sonno arretrato , che può essere temporaneo o, in alcuni casi, diventare cronico. Non riposare il numero di ore necessarie al proprio corpo per rigenerarsi e stare bene è comunque dannoso, anche dopo solo uno-due giorni, ma con il tempo aumenta il rischio di gravi problemi di salute.

I rimedi contro il debito di sonno

Quando si accumula un debito di sonno significativo non basta dormire bene una notte o due per tornare a sentirsi riposati, ma occorrerà colmare il proprio debito in modo progressivo e incrementale, dormendo regolarmente di più per un lungo periodo di tempo. Ovviamente, l'ideale è dormire a sufficienza ogni notte, tuttavia quando capita di saltare delle ore di sonno si possono adottare delle strategie per migliorare la situazione.

Andare a dormire prima

Per colmare il debito di sonno e ottenere costantemente la quantità di riposo di cui si ha bisogno, iniziare ad andare a letto prima del solito. Per esempio, se in genere si va a dormire alle 23.30, provare ad anticipare di un'ora, fino a quando non ci si sarà allenati a sentirsi stanchi al nuovo orario.

Attenzione, però: se ci si è privati del sonno per molte notti, potrebbe essere necessario diverso tempo per riprendersi.

Fare sonnellini diurni brevi

I pisolini pomeridiani non sono vietati in senso assoluto. Al contrario, possono essere utili per avere un po' più di energia e sentirsi più vigili, a patto che non si protraggano a lungo. La pennichella deve durare al massimo 15-20 minuti, altrimenti i benefici rischiano di trasformarsi in svantaggi.

Inoltre, è bene cercare di farla prima delle 15, per non interferire con il sonno notturno, rendendo più difficile l'addormentamento. Ricordarsi comunque che i sonnellini diurni non offrono gli stessi benefici ristoratori del sonno notturno, quindi non sono efficaci nel ripagare completamente il debito del sonno.