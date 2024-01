Deambulatore per Camminare: come si usa e quando serve?

Di seguito, questo articolo analizzerà nei dettagli cosa sono e come sono fatti i deambulatori, quando servono e le diverse tipologie esistenti in commercio.

Uno studio condotto negli Stati Uniti riporta che l'11,6% delle persone over 65 fa uso di un deambulatore per camminare, aggiungendo che tra il 2005 e il 2015 l'utilizzo di questo ausilio è aumentato del 50%).

Com'è Fatto

Innanzitutto, i deambulatori per camminare sono costituiti da una struttura portante in metallo.

Poi, possono completare il modello:

Piedi in gomma o, in alternativa, da 2 fino a 4 ruote;

Componenti in plastica altamente resistente;

Manopole/impugnature per sostenersi con le mani;

Se si tratta di un deambulatore ascellare, di supporti per le ascelle.

Alcuni modelli sono forniti di parti morbide (cuscinetti) per sedersi (deambulatore con seduta) o per appoggiare i gomiti.

Possono essere richiudibili, di modo che, quando non si utilizzano, è possibile risparmiare spazio nella stanza (e togliere di mezzo un potenziale elemento di caduta).

Possono essere dotati di un cestino, dove la persona può riporre oggetti di uso quotidiano o la spesa.

Molti deambulatori sono regolabili in altezza, in modo da venire incontro alle esigenze di tutti.

I modelli dotati di ruote presentano un dispositivo frenante, molto simile a quello delle biciclette.

Infine, esistono deambulatori progettati da uso esterno (deambulatore da esterno) e deambulatori da uso interno (deambulatore da casa).

Tipi di Deambulatore

Esistono diversi tipi di deambulatore:

Deambulatore standard ( senza ruote ). È il classico deambulatore senza ruota, fornito di 4 gambe, alla cui estremità è presente una parte in gomma.

Questo modello offre la massima stabilità.

Per poter camminare con il deambulatore standard, occorre sollevarlo quasi a ogni passo; ciò ne costituisce un limite per quelle persone fortemente debilitati nel fisico e con poca forza nelle braccia.

In linea generale, questo modello permette di mantenere meglio la stazione eretta, se confrontato con il deambulatore standard.

Durante il suo impiego, il deambulatore a 2 ruote va fatto scivolare in avanti a velocità costante; tale velocità deve essere quella del normale cammino.

Il modello a 4 ruote garantisce un supporto continuo all'equilibrio.

È meno stabile di un deambulatore standard, ma può comunque rivelarsi molto utile nelle persone che presentano una certa instabilità in piedi.

Il deambulatore a 4 ruote è tipicamente fornito di una postazione morbida per sedersi, così che la persona possa riposarsi quando ne ha bisogno.

Anche il deambulatore a 3 ruote offre un supporto continuo all'equilibrio; tuttavia, rispetto al modello a 4 ruote, presenta il vantaggio di essere più leggero e di essere meno ingombrante da manovrare, soprattutto negli spazi stretti.

Ovviamente, la deambulazione avviene grazie all'altro arto e all'ausilio delle ruote.

Il deambulatore per ginocchio può essere usato solo per brevi periodi di tempo.

