Danno Assonale: Cos'è? Cause, Sintomi, Diagnosi, Terapia e Prognosi

Caratterizzato, come suggerisce il nome, dalla rottura degli assoni, il danno assonale riconosce nei traumi alla testa che provocano lo scuotimento violento del cervello contro il cranio la sua causa principale.

Per prima cosa, le vittime di un danno assonale perdono conoscenza per qualche ora; successivamente, potrebbero riprendersi, manifestando una serie di sintomi neurologici correlati alla sede delle lesioni cerebrali, oppure entrare in uno stato di coma o stato vegetativo, il cui esito è spesso fatale.

Per la diagnosi di danno assonale, i medici devono fare affidamento soprattutto all'esame obiettivo e all'anamnesi, in quanto test strumentali come la risonanza magnetica o la TAC al cervello sono incapaci di rilevare le lesioni cerebrali.

Al momento attuale, le vittime di un danno assonale possono contare soltanto su trattamenti di natura sintomatica, in quanto non esiste ancora una terapia medica o chirurgica capace di annullare lesioni a carico degli assoni.

Cos'è l'Assone?