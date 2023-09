Da cosa dipende la bassa libido

Il desiderio sessuale non è uguale in tutte le persone e la sua intensità varia nel corso della vita.

Non esiste un livello standard, l'importante è sentirsi bene con la propria sessualità.

Se però in presenza di una libido bassa ciò non avviene ma, al contrario, pervade una sensazione di disagio o frustrazione, è importante chiedersi come mai e quali siano i fattori che la determinano.

Solo in questo modo è possibile capire se e come agire per cambiare la situazione.