Cuscini e accessori per un sonno profondo

Non c'è niente di peggio che iniziare la giornata con un dolore la collo o alla testa al risveglio. Colpa del cuscino? Potrebbe essere perché il cuscino gioca un ruolo determinante per un sonno rigenerenante e di qualità. Basso, alto, in memory foam oppure più rigido: non esiste un cuscino ideale universale, ma solo quello che va bene per noi e per le nostre eventuali problematiche. Certamente dormire su un cuscino adeguato ci aiuta a godere di un sonno profondo e per riposare davvero potremmo anche valutare l'acquisto di accessori utili per migliorare la qualità del nostro sonno. Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dal cuscino.