Cure di Fine Vita: cosa sono? Quando si mettono in pratica?

Le cure di fine vita appartengono al gruppo delle cure palliative e raggruppano i trattamenti e gli interventi assistenziali messi in pratica durante la fase di termine della vita di un paziente affetto da gravi patologie dalle quali non è più possibile guarire.

A chi sono riservate?

Le cure di fine vita sono riservate a quei pazienti che presentano una malattia incurabile e progressiva che si trova in fase avanzata e che si caratterizza per una prognosi infausta.

Nel periodo che delinea il termine della vita di un individuo sono presenti diversi segni e sintomi che interessano diversi distretti corporei ed ambiti e che spesso insorgono in combinazione. Se tali segni e sintomi vengono individuati in maniera precoce, è possibile istituire i trattamenti necessari - quindi le cure di fine vita più idonee - per garantire al malato una buona qualità del vivere e del morire.

Le cure di fine vita offerte al malato possono altresì migliorare la qualità della vita dei famigliari che lo assistono.