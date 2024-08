Come far passare il mal di schiena lombare? Si parla di mal di schiena lombare per indicare la presenza di uno stimolo doloroso localizzato nell'area inferiore o zona bassa della schiena. Il mal di schiena lombare - o lombalgia - può essere più o meno intenso, acuto o cronico, e vedere nella sua insorgenza diverse cause. In funzione di queste ultime, il suo trattamento può variare. Per far passare il mal di schiena lombare, pertanto, è utile conoscerne e individuarne la natura. Per trattare lo stimolo doloroso e ottenere sollievo, è possibile ricorrere all'uso di alcuni tipi di farmaci e altri rimedi utili. Per approfondire: Lombalgia: quali i sintomi, le cause e come trattarla

Possibili cause del mal di schiena lombare Sovraccarico della schiena e svolgimento di attività insolite, cui non si è abituati;

Contusioni e traumi ;

; Stiramenti e distorsioni;

Ernia del disco e altre discopatie;

Fratture ossee localizzate nella zona lombare;

Alterazioni strutturali della colonna vertebrale;

Artrite o artrosi;

Patologie neoplastiche;

Calcoli renali;

Fibromialgia. Quelle sopra citate sono solamente alcune delle possibili cause responsabili dell'insorgenza di mal di schiena lombare. Nelle donne, il mal di schiena lombare è un sintomo che può manifestarsi anche durante o prima delle mestruazioni, durante la gravidanza o durante il travaglio.

Cerotti per il mal di schiena lombare Nell'ambito della cura del mal di schiena lombare, per ottenere sollievo dal dolore, può rivelarsi utile il ricorso a cerotti senza farmaci da applicare nella parte bassa della schiena, direttamente in corrispondenza dell'area dolente. Più nel dettaglio, questi prodotti possono: Essere dispositivi medici contenenti estratti vegetali utili per il trattamento di dolori muscolari, quali sono ad esempio gli estratti di arnica o di artiglio del diavolo;

contenenti utili per il trattamento di dolori muscolari, quali sono ad esempio gli estratti di arnica o di artiglio del diavolo; Esercitare un effetto freddo; in questo caso si parla, per l'appunto, di cerotti per il mal di schiena a effetto freddo ;

; Esercitare un effetto caldo; in questo caso si parla di cerotti autoriscaldanti che, una volta applicati, sono in grado di generare calore. Il calore così sviluppato aiuta a sciogliere le tensioni e contribuisce ad esercitare un'azione di riduzione del dolore percepito.

Fisioterapia per il mal di schiena lombare In alcune circostanze, il ricorso a trattamenti fisioterapici può rivelarsi utile per favorire la risoluzione del mal di schiena lombare e per prevenirne la ricomparsa. Ancora una volta, però, la possibilità o meno di ricorrere alla fisioterapia è strettamente connessa alla causa del mal di schiena lombare . Non sempre le manipolazioni fisioterapiche sono indicate; pertanto, prima di ricorrervi, è opportuno che la causa della lombalgia sia stata accuratamente diagnosticata.

Trattamenti chirurgici La terapia chirurgica per la cura del mal di schiena lombare si applica solo in condizioni specifiche, ossia quando vi sono delle patologie di base il cui trattamento richiede un intervento chirurgico. È questo il caso, per esempio, di ernie gravi, tumori, fratture severe, ecc.