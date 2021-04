Cura per il COVID: Terapia Domiciliare e Ospedaliera

Questo articolo si pone l'obiettivo di chiarire, per quanto possibile, i trattamenti domiciliari e ospedalieri per il COVID-19, tenendo conto del fatto che le informazioni relative ad alcune terapie sono in continua evoluzione.

Tuttavia, c'è purtroppo una porzione di individui che, complice l' età avanzata , la storia clinica e fattori genetici e metabolici, sviluppa una forma di COVID-19 tale per cui servono cure più specifiche e perfino il ricovero in ospedale .

È giusto precisare che, fortunatamente, la maggior parte delle persone ammalate di COVID-19 non necessita di cure ospedaliere ed è in grado di superare l'infezione con i trattamenti domiciliari adottati anche in occasione dei più classici episodi di influenza o simil-influenzali.

La ricerca di una cura efficace e sicura per il COVID-19 è, come quella dei vaccini , motivo di grande interesse fin dagli inizi della pandemia da SARS-CoV-2 .

Cure Domiciliari

Trattamento Domiciliare di COVID-19: Chi riguarda?

Shutterstock

In linea generale, la gestione domiciliare di COVID-19 è prevista in tutti i casi di infezione di grado lieve; per grado lieve s'intende che il paziente presenta i caratteristici sintomi della malattia infettiva (febbre, tosse, naso che cola ecc.), ma non soffre né di polmonite né di ipossia.

Di solito, COVID-19 è di grado lieve nelle persone in buona salute e non particolarmente anziane; è bene però precisare che questa non è una regola assoluta: infatti, come ci sono individui anziani o non in perfetta salute che sviluppano una forma lieve di COVID-19, così ci sono anche adulti non anziani e in salute che contraggono una forma infettiva grave e tale da richiedere l'ospedalizzazione.

Sia l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), sia i National Institutes of Health (NIH) statunitensi hanno stilato una classificazione della gravità di COVID-19 sulla base dei sintomi e delle complicanze.

Per la sua consultazione, si consiglia la lettura dell'articolo presente al link sottostante.

Per approfondire:

Rimedi Contro la Febbre

Contro la febbre, la gestione domiciliare di COVID-19 prevede solitamente:

In caso di ricorso a farmaci per il controllo della febbre, è importante ricordare di assumere questi medicinali secondo le dosi indicate nel foglietto illustrativo e dal proprio medico curante, senza eccedere.

Come capire se il livello di idratazione è corretto? In presenza di febbre moderata-alta, un buon indicatore dei livelli di idratazione è il colore dell'urina: se quest'ultima è giallo chiaro e limpida significa che il paziente si sta reidratando in maniera adeguata; viceversa, se è di color giallo intenso vuol dire che l'idratazione è scadente.

Rimedi Contro la Tosse

Contro la tosse, il trattamento domiciliare di COVID-19 prevede in prima battuta rimedi completamente naturali, come le combinazioni acqua tiepida e limone, miele e limone o acqua tiepida, miele e limone, e, per quando si è a letto, la preferenza per una posizione semiseduta o su un fianco.

A letto, è sicuramente da evitare la posizione supina, in quanto quest'ultima, comprimendo in un certo senso le vie respiratorie, tende a peggiorare l'entità della tosse e il malessere associato (la compressione delle vie respiratorie indotta dalla posizione supina induce l'organismo umano ad aumentare la tosse, al fine di liberare le stesse vie respiratorie).

Se i rimedi naturali non fossero sufficienti a dare sollievo, sussistono le condizioni per ricorrere a un farmaco specifico per la tosse. Occorre però precisare che deve essere il medico curante a consigliarne l'utilizzo e a prescrivere quello più adatto al paziente e al suo stato di salute.

Pulsossimetro e Misura della Saturazione dell’Ossigeno

Il pulsossimetro (o saturimetro) è un piccolo strumento che, nelle versioni per uso domiciliare, permette di misurare anche da casa il livello di ossigeno nel sangue, parametro anche noto come saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Il pulsossimetro permette di monitorare l'andamento di COVID-19 e individuare agli esordi le sue conseguenze a livello polmonare.

Il suo utilizzo è raccomandato in modo particolare alle persone con una forma lieve dell'infezione, ma che in realtà rientrano nella categoria delle cosiddette persone fragili, ossia a rischio di malattia moderata o grave.

Tale raccomandazione però non esclude che possano dotarsi di pulsossimetro anche i pazienti non a rischio, nel caso cui questo strumento li renda più tranquilli durante il decorso dell'infezione.

Il pulsossimetro/saturimetro è ormai reperibile anche online, non solo nelle farmacie, il che permette di procurarselo anche durante l'isolamento domiciliare previsto in caso di malattia da SARS-CoV-2.

Prima del suo acquisto è importante assicurarsi che presenti il marchio CE, segno che soddisfa gli standard di salute e sicurezza.

Come interpretare le Misure dei Livelli di Ossigeno

Il pulsossimetro è uno strumento facile da usare. A ogni modo, i prodotti certificati CE sono dotati sicuramente di un manuale d'istruzione; inoltre, in caso di eventuali dubbi, esiste sempre la possibilità di consultare il medico curante.

È buona norma annotare le misurazioni, così da rendere più facile l'individuazione di eventuali modifiche dei livelli di saturazione sanguigna.

Ecco cosa fare in funzione degli esiti della misurazione:

Se la saturazione è superiore al 95% , significa che la funzione respiratoria è nella norma. Il paziente, quindi, può continuare a curarsi da casa.

, significa che la funzione respiratoria è nella norma. Il paziente, quindi, può continuare a curarsi da casa. Se la saturazione è tra il 95% e il 93% , potrebbe voler dire che è in corso un lieve problema respiratorio che ostacola la corretta ossigenazione del sangue. Un simile risultato deve indurre il paziente a contattare il proprio medico per ricevere indicazioni su cosa fare.

, potrebbe voler dire che è in corso un lieve problema respiratorio che ostacola la corretta ossigenazione del sangue. Un simile risultato deve indurre il paziente a contattare il proprio medico per ricevere indicazioni su cosa fare. Se la saturazione è uguale o inferiore al 92%, potrebbe significare che il meccanismo di ossigenazione del sangue è compromesso in modo importante. In tali frangenti, è bene contattare subito i soccorsi.

Antibiotici: Quando servono?

Com'è noto, COVID-19 è un'infezione provocata da un virus; in linea generale, pertanto, gli antibiotici – che sono farmaci usati contro le infezioni da batteri – non servono.

Tuttavia, può capitare che all'infezione da SARS-CoV-2 se ne associ un'altra di tipo batterico (sovrainfezione o confezione batterica); il verificarsi di un simile evento rende necessaria una terapia antibiotica ad hoc, che aiuti il paziente a contrastare l'infezione batterica.

La possibilità di sovrainfezione batterica non è esclusiva di COVID-19, ma riguarda numerose malattie virali a carico dei vie respiratorie (es: influenza).

Riepilogando, quindi, i malati di COVID-19 non hanno bisogno di antibiotici, salvo non sia in corso una sovrainfezione batterica.

A questo punto è doverosa un'ultima considerazione: il comune paziente con sintomi lievi che segue una cura domiciliare non ha gli strumenti e le competenze per capire quando è in corso una sovrainfezione batterica; il peggioramento della sintomatologia, è vero, può essere un indicatore importante, ma in ogni caso, per averne la certezza, occorre un parere medico.

Alla luce di quanto appena detto, è evidente che sono da escludersi l'autoterapia e qualsiasi forma profilassi antibiotica: gli antibiotici devono trovare impiego solo in caso di una conferma medica di sovrainfezione batterica.

Cosa Fare se i Sintomi del COVID-19 peggiorano?

Se la sintomatologia da COVID-19 peggiora con il passare dei giorni anziché migliorare o se persiste per alcune settimane anche senza particolari peggioramenti, è il caso di chiamare il proprio medico o il più vicino centro ospedaliero.

Alcuni segnali di un peggioramento dell'infezione sono:

Difficoltà a respirare e mancanza di fiato non appena ci si muove o ci si alza dal letto;

Aumento del malessere generale;

Aumento del senso di debolezza e stanchezza;

Perdita di appetito;

Incapacità di prendersi cura di se stessi (es: lavarsi, vestirsi ecc.).

Altri indicatori, ancora più importanti, di un peggioramento di COVID-19 sono:

Tosse con emissione di sangue (emottisi);

Mancanza di fiato a riposo e senso di "fame d'aria";

Dolore o senso di oppressione al petto;

Improvvisa comparsa di difficoltà respiratorie;

Sudore freddo;

Scolorimento della pelle, in particolare delle dita di mani e piedi;

Macchie cutanee simili a lividi, associate a prurito;

Agitazione, confusione e letargia.

Regole Fondamentali per il Contenimento del Contagio

Vale la pena ricordare una volta di più che, anche quando COVID-19 è in forma lieve, il paziente è tenuto comunque a osservare l'isolamento domiciliare fino alla remissione dell'infezione, remissione confermata dal tampone molecolare di controllo.

Questo vuol dire: non uscire di casa, nemmeno per andare in farmacia o per andare a fare la spesa di generi alimentari (esistono le farmacie e i supermercati online che recapitano la merce davanti alla porta di casa); restare confinati in una stanza della casa, evitando qualsiasi contatto diretto con gli altri coinquilini e limitando al minimo il soggiorno negli spazi comuni; usare un bagno unicamente per sé (se il bagno di casa fosse uno soltanto, occorre pulirlo accuratamente dopo ogni utilizzo da parte della persona malata); rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza attiva (è un obbligo); non ricevere visite a casa.

Tutti questi comportamenti e precauzioni sono in funzione del contenimento del contagio.