Cuore Ingrossato - Cardiomegalia

Generalità Il cuore ingrossato è un'anomalia cardiaca contraddistinta, all'esame ai raggi X, da un incremento delle dimensioni del cuore.

La sua comparsa può essere dovuta a condizioni patologiche diverse, che possono anche non riguardare direttamente il cuore. Infatti, tra le principali cause scatenanti, oltre all'attacco di cuore, alle aritmie cardiache, alla cardiomiopatia dilatativa ecc., compaiono anche l'ipertensione, l'anemia e l'emocromatosi.

I sintomi più caratteristici (anche se non sempre presenti) del cuore ingrossato consistono in fiato corto, edema alle gambe, palpitazioni e alterazioni del ritmo cardiaco.

Con l'esecuzione di diversi esami diagnostici, è possibile stabilire i connotati del cuore ingrossato e da cosa esso ha avuto origine.

La conoscenza delle cause è fondamentale per pianificare la giusta terapia. . Figura: un cuore normale a confronto con un cuore ingrossato. Il cuore ingrossato può diventare tale a seguito di un ispessimento delle pareti del miocardio oppure a seguito di una dilatazione delle cavità atriale e/o ventricolari.

Cos'è il cuore ingrossato? Noto anche come cardiomegalia, il cosiddetto cuore ingrossato rappresenta un'anomalia cardiaca riscontrabile ai raggi X, contraddistinta da un aumento del volume o della massa del cuore.

Dal punto di vista puramente anatomico, a determinare le variazioni dimensionali possono essere un ispessimento del muscolo cardiaco (cioè il miocardio) oppure una dilatazione delle cavità atriali e/o ventricolari. È UN SINTOMO O UNA MALATTIA? In medicina, il cuore ingrossato è considerato un sintomo e non una malattia. COS'È IL MIOCARDIO? Il miocardio è il muscolo del cuore.

Alternando una fase di contrazione a una di rilassamento, le fibre muscolari che lo compongono consentono al cuore di pompare il sangue verso i polmoni (per l'ossigenazione sanguigna) e verso il resto del corpo (per il nutrimento dei vari organi e tessuti dell'organismo).

Il miocardio possiede la capacità straordinaria di generare da sé gli impulsi per la propria contrazione, grazie al nodo seno atriale. Il nodo seno atriale, situato a livello di dell'atrio destro, è la sorgente e il centro di regolazione del battito cardiaco. Figura: anatomia e circolazione sanguigna all'interno del cuore. Il cuore è diviso in due metà, destra e sinistra. Il cuore di destra è composto dall'atrio destro e dal sottostante ventricolo destro. Il cuore di sinistra è composto dall'atrio sinistro e dal sottostante ventricolo sinistro. Ciascun atrio è collegato al ventricolo sottostante per mezzo di una valvola.

Sintomi e Complicanze Il cuore ingrossato può essere asintomatico, cioè privo di sintomi e segni evidenti, oppure motivo di fiato corto, alterazioni del ritmo cardiaco (aritmie), gonfiore (o edema) alle gambe, palpitazioni, senso di fatica e aumento di peso QUANDO RIVOLGERSI AL MEDICO? Una diagnosi precoce di cuore ingrossato rende più facile il suo trattamento. Pertanto, ai primi segnali di un possibile problema cardiaco, è consigliabile richiedere un consulto di tipo cardiologico, allo scopo di individuare la natura del disturbo. COMPLICAZIONI La comparsa di complicazioni dovute alla cardiomegalia dipende dalle cause alla base dell'ingrossamento (per esempio una gravidanza è una situazione transitoria e meno pericolosa di un attacco di cuore) e dalla parte anatomica di cuore interessata.

Le complicanze più comuni sono: Insufficienza cardiaca . L'insufficienza cardiaca è una condizione patologica assai grave, che riguarda il ventricolo sinistro. Quest'ultimo subisce una dilatazione che tende a indebolire fortemente l'azione di pompa del cuore.

Un cuore ingrossato dovuto a gravi problemi cardiaci può comportare la formazione di coaguli di sangue al suo interno. I coaguli di sangue possono ostruire il flusso sanguigno circolante nel cuore o nei vasi limitrofi, causando un attacco di cuore o un ictus. Se i coaguli si formano nella metà destra del cuore possono spostarsi nei polmoni, dando luogo alla cosiddetta embolia polmonare .

Due delle quattro valvole cardiache, la mitrale e la tricuspide, possono deformarsi (in alcuni casi è una malformazione aggiuntiva) e far fluire il sangue in modo errato. Ciò determina la comparsa dei cosiddetti soffi cardiaci .

Quando il cuore è ingrossato, i segnali per la contrazione cardiaca possono subire un'alterazione, dando luogo a un'aritmia. Se l'aritmia è grave (per esempio una fibrillazione ventricolare), l'individuo che ne soffre può andare incontro ad arresto cardiaco.