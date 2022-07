Cuoio capelluto: scottature, rimedi e come esporsi al sole

Introduzione Esporsi al sole non è solo insidioso per la pelle ma anche per il cuoio capelluto. E' sempre bene evitare di andare in spiaggia o camminare al sole senza protezione e cappello o bandana a coprire il cranio. I soggetti più a rischio di scottature al cuoio capelluto sono quelli che presentano capelli sottili, cute delicata, calvizie. I sintomi, decisamente fastidiosi, vanno dal bruciore e arrossamenti al dolore e alla più grave perdita dei capelli dovuta alla caduta del bulbo pilifero. Il capo, infatti, in tutto il corpo rappresenta la zona più esposta ai raggi UV, e viene colpita perpendicolarmente. La pelle qui è particolarmente sensibile e necessita di applicazione di crema (anche se non propriamente intuitivo) e di copertura. La causa principale delle scottature solari del cuoio capelluto è in linea generale l'esposizione al sole senza adeguata protezione. Tra i rimedi maggiormente risolutivi e semplici, in caso di sintomi comuni derivanti da scottatura della cute, ci sono gli impacchi di acqua fredda, le creme idratanti e i farmaci antinfiammatori non steroidei alleviano il dolore fino alla guarigione dell'ustione.

Scottatura Cuoio Capelluto: sintomi I sintomi più comuni che si manifestano in caso di scottature del cuoio capelluto sono: Bruciore

Arrossamento

Prurito e dolore;

Difficoltà nell'appoggiare la testa o toccare il cranio

Irritazione

Impossibilità di pettinarsi

Bruciore a contatto con shampoo o lozioni

Sensazione di calore

Comparsa di vescicole ;

; Mal di testa;

Febbre e nausea

Perdita di capelli: non è frequente, ma nei casi più seri di ustione può insorgere alopecia

Infezione con pustole

Lichen Plano Pilare

Alopecia temporanea o permanente I sintomi possono manifestarsi già un'ora l'esposizione ai filtri solari e, generalmente durare per un massimo di tre giorni. Raggiunto il picco massimo della scottatura, comparirà frequentemente il prurito, accompagnato nei giorni successivi da evidente esfoliazione della zona ustionata. Queste zone colpite da scottatura risulteranno particolarmente sensibili alle ustioni solari per le settimane successive. In caso di comparsa di brividi, calo della pressione sanguigna e vomito, si può essere in presenza di uno shock dovuto a colpo di calore. In questo caso è fondamentale contattare un medico con una certa celerità. Lichen Plano Pilare: cos'è? Un'esposizione progressiva e prolungata del cuoio capellute ai raggi solari, senza l'utilizzo di filtri solari adatti, può causare una patologia infiammatoria autoimmune, il Lichen Plano Pilare, che spesso causa alopecia temporanea o permanente. Si tratta di una malattia che interessa quasi esclusivamente il cuoio capelluto, caratterizzata da eziopatogenesi sconosciuta che si manifesta con una forte infiammazione linfomonocitaria, istologicamente contraddistinta dalla lichenoide, che va a colpire anche i follicoli piliferi. Ha un esordio clinico subdolo e può variare di intensità ( e conseguenze). A seguito di un'ustione alla cute si possono formare chiazze di piccolo diametro di zone colpite da alopecia, ma anche aumentare di numero in breve tempo. E' la conseguenza, assieme alla comparsa di melanomi, più grave delle scottature reiterate della cute. Quando un capello cade per attacco del lichen plano pilare purtroppo non ricresce più.

Precauzioni esposizione solare Per proteggere il cuoio capelluto, soprattutto in caso di rasatura e calvizie, è fondamentale applicare una protezione solare. Nei due casi citati in precedenza saranno semplici e pratiche da applicare le creme solari con fattore di protezione di almeno spf 30. Sulla cute di soggetti con capelli lunghi folti o radi, sarà più idoneo un solare spray che garantisce uno schermo adeguato contro i raggi UVA e UVB e allo stesso tempo sono falici da applicare e mantengono in equilibrio il microbioma della pelle. Restano valide le regole generali in caso di esposizione solare: essere sempre protetti con un cappello o foulard, applicare la crema ad ogni bagno in mare o piscina, ed evitare le ore più calde della giornata.