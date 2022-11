Cucce per cani L'arrivo di un cane tra i componenti della famiglia spesso è preceduta da un periodo di preparazione della casa per renderla accogliente e pronta a soddisfare le esigenze del nuovo arrivato. Oltre a ciotole e guinzaglio, la cuccia è uno degli acquisti fondamentali per far sentire subito il nostro amico a quattro zampe a casa e predisporre un luogo tutto suo in cui potersi rilassare. La scelta può ricadere su vari modelli presenti su mercato, che si differenziano primariamente per la loro funzione da interno oppure da esterno, a seconda dello stile di vita del cane, e da caratteristiche di forma, materiale e bisogni particolari.

Caratteristiche delle cucce per cani La cuccia rappresenta per il cane il posto sicuro in cui può tranquillamente riposarsi, senza preoccuparsi di quello che gli succede intorno. E' il luogo in cui può rifugiarsi se qualcosa lo mette in allarme, se si sente impaurito o se soltanto deve aspettare il ritorno a casa del padrone. Essendo un pezzetto riservato di casa, tende di solito a portare al suo interno i suoi giochi preferiti per far in modo che nessuno glieli prenda, compresi altri cani presenti in famiglia. Proprio perché diventa uno spazio importante per il cane, la scelta deve essere accurata per garantire un buon livello di sicurezza e adattabilità alle sue esigenze. Tra le caratteristiche che devono essere prese in considerazione troviamo prima di tutto il materiale con cui sono composte: che sia una cuccia da interno o da esterno, deve essere resistente ad agenti esterni, ma soprattutto a morsi e graffi, evitando così corse dal veterinario per l'ingestione di corpi estranei da parte del nostro amico a quattro zampe. In particolare, se si pensa a cucce morbide la copertura dovrebbe essere abbastanza resistente da non far fuoriuscire l'imbottitura, ma anche facilmente sfoderabile per garantire il lavaggio necessario al mantenimento di un buon livello di igiene. La scelta inoltre può cadere su un materiale totalmente impermeabile, adatto a cuccioli o a cani anziani, e materiali naturali e ipoallergenici per i soggetti più sensibili.

Le cucce da interno Per i cani che vivono in appartamento o che hanno soltanto la possibilità di accesso all'interno della casa, la cuccia deve essere considerata come il luogo di riposo. Esistono comunque numerose tipologie di acquisto, che rispondono a tutte le esigenze e si differenziano per materiale e maneggevolezza negli spostamenti. In commercio possiamo trovare: la cuccia in plastica , preferita da molti proprietari per la facilità nella sua disinfezione e nella pulizia routinaria. La più diffusa ha una forma ovalare e spesso viene riempita con cuscini e coperte per renderla maggiormente confortevole e morbida. Essendo costituita da un pezzo unico le dimensioni devono essere scelte in funzione della crescita del cane, se non si vuole cambiare nel corso del tempo, e risulta poco trasportabile.

