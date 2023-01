Cronofobia: cos'è la paura del tempo che passa?

Introduzione

In un contesto sociale in cui tutto scorre di fretta, inesorabile, e il tempo sembra non bastare mai per portare a termine tutti gli impegni di agende fittissime, si inserisce la Cronofobia (dal greco antico chrono – "tempo", phobos – "paura") ossia la paura del tempo che scorre inesorabile e non torna, e del tempo che non basta.

Si tratta di una fobia ancora poco conosciuta, o meglio poco affrontata dalla narrativa scientifica, ma che coinvolge molte più persone di quelle che sanno e manifestano di soffrirne. Una classica patologia della carcerazione: la cronofobia, si dice sia la malattia dei carcerati (ne soffrono anche persone molto anziane o malati terminali) ossia persone che sono ossessionate dal passare delle ore e dei giorni, perché sanno di avere un tempo.

Il tempo viene misurato solo nella quantità, ma non nel valore delle cose, delle azioni, che lo riempiono. i soggetti cronofobici, sentono il passare del tempo con una forte sensazione di disagio, che si trasforma, in casi di pura ossessione, in vera e propria fobia con sintomi che vanno dall'ansia alla frustrazione, a crisi di panico.