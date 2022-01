Coxartrosi - Artrosi dell'Anca

Generalità La coxartrosi, o artrosi dell'anca, è una condizione infiammatoria di tipo cronico, contraddistinta dall'usura della cartilagine articolare presente nell'articolazione dell'anca. Shutterstock In genere, la coxartrosi è dovuta a un insieme di fattori; tra quest'ultimi, spiccano senza dubbio l'età avanzata, i traumi e le fratture all'anca, le infezioni articolari e le malattia congenite dell'anca.

È doveroso segnalare, tuttavia, che la coxartrosi può comparire anche in assenza di ragioni plausibili (coxartrosi idiopatica).

La coxartrosi si caratterizza per tre stadi di gravità crescente; dal primo al terzo stadio, i sintomi della condizione si fanno mano a mano più severi e debilitanti per il paziente.

Il trattamento della coxartrosi dipende, principalmente, dalla severità del quadro sintomatologico: in presenza di sintomi lievi o moderati, è sufficiente una terapia conservativa; in presenza di sintomi molto gravi, invece, è necessario l'intervento chirurgico. Articolazione dell’Anca: un breve ripasso Shutterstock Conosciuta anche come articolazione coxo-femorale, l'anca è l'importante articolazione pari del corpo umano che congiunge l'arto inferiore al tronco; più precisamente è il giunto articolare che collega la testa del femore (osso della coscia) all'acetabolo dell'osso iliaco (un osso del bacino). Fondamentale per il mantenimento della stazione eretta e il movimento degli arti inferiori, l'anca si caratterizza per il perfetto incastro tra una superficie articolare di forma sferica (la testa del femore) e una superficie articolare concava, sempre di forma sferica (l'acetabolo); tale anatomia le conferisce un'elevata mobilità. L'anca è fornita di legamenti, capsula articolare, strati di cartilagine articolare sulle superfici di acetabolo e testa del femore, sinovia e borse sinoviali; inoltre, è a stretto con tendini e muscoli, i quali contribuiscono alla sua motilità. L'anca appartiene alla famiglia di articolazioni note col nome generico di enartrosi.

Cos'è Coxartrosi: Cos’è? La coxartrosi è una malattia infiammatoria cronica, che colpisce l'articolazione dell'anca ed è caratterizzata dalla degenerazione (usura) progressiva e inesorabile della cartilagine articolare della suddetta articolazione.

Coxartrosi è sinonimo di artrosi dell'anca e di osteoartrosi dell'anca. Artrosi od Osteoartrite: Cos’è? In medicina, il termine artrite indica qualsiasi condizione di natura infiammatoria a carico di una o più articolazioni (solitamente articolazioni di tipo sinoviale). L'artrosi, od osteoartrosi, è una forma di artrite; per la precisione, è una forma di artrite "da usura" delle cartilagini articolari.

Delle numerose forme di artrite esistenti, l'artrosi è la più diffusa: solo negli Stati Uniti colpisce ben 27 milioni di persone!

Cause Fisiopatologia: perché viene la Coxartrosi Shutterstock La coxartrosi è conseguenza di un processo di degenerazione a carico della cartilagine articolare che riveste la superficie di acetabolo e testa del femore, e che serve a proteggere questi due elementi ossei. A causa di tale degenerazione, infatti, la cartilagine articolare si assottiglia e ciò comporta lo sfregamento anomalo delle porzioni ossee sottostanti, le quali si infiammano. Riassumendo, quindi, la coxartrosi e l'infiammazione che la caratterizza sono il risultato di un processo di degenerazione della cartilagine articolare che si conclude con lo sfregamento delle parti ossee coinvolte nell'articolazione dell'anca. Coxartrosi: le Cause Raramente, la coxartrosi è dovuta a una singola causa; in genere, infatti, questa condizione è il risultato di un insieme di fattori concomitanti, che favoriscono la degenerazione e il conseguente assottigliamento della cartilagine articolare di testa del femore e acetabolo. Tra i fattori favorenti la coxartrosi, sono rilevanti senza dubbio: L' età avanzata . L'invecchiamento è protagonista di tutti i processi di artrosi che possono riguardare le grandi articolazioni del corpo umano;

. L'invecchiamento è protagonista di tutti i processi di artrosi che possono riguardare le grandi articolazioni del corpo umano; I traumi all'anca e le fratture a carico delle porzioni ossee costituenti l'anca;

e le a carico delle porzioni ossee costituenti l'anca; Le infezioni articolari od ossee che interessano l'anca;

che interessano l'anca; Le malattie congenite dell'anca (es: displasia congenita dell'anca);

(es: displasia congenita dell'anca); L'osteonecrosi a carico di una delle componenti ossee dell'anca. Talvolta, la coxartrosi compare in assenza di ragioni plausibili; in tali circostanze, si parla anche di coxartrosi idiopatica, dove per idiopatica s'intende "senza cause riconoscibili". Coxartrosi Secondaria Quando non è idiopatica, la coxartrosi è anche detta coxartrosi secondaria. Coxartrosi: i Fattori di Rischio La coxartrosi è associata a vari fattori di rischio.

Alcuni di questi fattori sono le potenziali cause citate in precedenza, ossia: età avanzata, infortuni articolari all'anca, infezioni articolari e ossee, malattie congenite dell'anca e osteonecrosi. I fattori di rischio rimanenti sono: Sedentarietà ;

; Obesità e sovrappeso ;

e ; Diabete ;

; Presenza di altre forme di artrite (es: artrite reumatoide e gotta). Coxartrosi Monolaterale e Coxartrosi Bilaterale La coxartrosi può essere monolaterale – cioè interessare una soltanto delle due articolazioni dell'anca – oppure bilaterale – ossia colpire entrambe le articolazioni dell'anca (coxartrosi bilaterale). L'interessamento di una o entrambe le articolazioni dell'anca dipende, fondamentalmente, dalle condizioni che innescano la degenerazione della cartilagine articolare. Per approfondire: Coxartrosi Bilaterale: Cos'è, Cause e Terapia Coxartrosi: Epidemiologia La coxartrosi è più frequente nella popolazione anziana; studi epidemiologici hanno evidenziato che la maggior parte dei pazienti ha più di 50 anni. La coxartrosi è più frequente tra le donne. Secondo alcune ricerche sempre di carattere epidemiologico, la coxartrosi avrebbe un'incidenza annuale di circa 480 nuovi casi ogni 100.000 persone.

Sintomi e Complicanze Coxartrosi: i Sintomi Il caratteristico sintomo della coxartrosi è il dolore; tale dolore può avvertirsi sulla parte esterna della zona dell'anca, a livello dell'inguine, sulla zona del gluteo e/o sulla porzione anteriore-superiore della coscia. La presenza del dolore è responsabile degli altri sintomi tipici della coxartrosi: è dalla sensazione dolorosa che caratterizza la condizione, infatti, che dipendono manifestazioni come la difficoltà di muovere l'articolazione e il senso di rigidità articolare. Riassumendo, quindi, le manifestazioni caratteristiche della coxartrosi sono: Dolore all'anca, anche noto come coxalgia;

Difficoltà di movimento dell'anca;

Rigidità articolare. Coxartrosi: Stadi di Gravità Shutterstock Tre fasi di gravità crescente contraddistinguono la coxartrosi; si tratta, sostanzialmente, di tre stadi della malattia, in cui si assiste a un peggioramento evidente della sintomatologia. Molto semplicemente, gli esperti chiamano queste tre fasi con le espressioni: primo stadio, secondo stadio e terzo stadio. Coxartrosi di Primo Stadio Il primo stadio della coxartrosi è quello iniziale e anche meno grave della condizione.

In questa fase, i pazienti soffrono di dolori periodici a livello di dove risiede l'anca infiammata, scatenati, il più delle volte, da un'attività fisica di moderata/elevata intensità. La coxartrosi di primo stadio è una condizione alquanto subdola, in quanto, con il riposo dell'arto inferiore sofferente, la sensazione dolorosa tende a scomparire molto rapidamente e in maniera quasi completa.

Ciò induce chi è portatore del problema a trascurare la sintomatologia dal carattere periodico e a non riferirla a un medico o a un esperto in materia di artrosi. Coxartrosi di Secondo Stadio Il secondo stadio della coxartrosi è quello di severità intermedia.

In questa fase, il dolore assume nuovi connotati: innanzitutto, è più intenso, rispetto al primo stadio; in secondo luogo, riguarda una zona anatomica più ampia, interessando anche l'area inguinale e la parte anteriore della coscia; in terzo luogo, può comportare un senso di pressione o bruciore; infine, può comparire non solo in occasione di un movimento o un'attività fisica di una certa intensità, ma anche a riposo. L'intensità del dolore che caratterizza la coxartrosi di secondo stadio è tale per cui i pazienti hanno difficoltà a compiere determinati movimenti con l'arto sofferente: la sensazione dolorosa in atto, quindi, pregiudica la mobilità articolare dell'anca infiammata. Coxartrosi di Terzo Stadio Il terzo stadio della coxartrosi è quello più grave.

In questa fase, il dolore diventa una sensazione particolarmente intensa, costante (dolore cronico) e diffusa.

I movimenti dell'anca risultano fortemente pregiudicati, al punto che i pazienti lamentano difficoltà anche durante una semplice camminata, nel fare le scale e nell'utilizzare la bicicletta. Coxartrosi: Complicanze In genere, le complicanze della coxartrosi sono una conseguenza del terzo stadio sintomatologico; il dolore cronico e la ridotta capacità di movimento dell'anca, infatti, influiscono negativamente sulla qualità di vita dei pazienti, in quanto questi lamentano un malessere continuo e hanno problemi a spostarsi a piedi anche per brevi tratti. La sedentarietà forzata a cui sono costretti i portatori di una coxartrosi di terzo stadio causa un'atrofia dei muscoli dell'intero arto inferiore (polpacci in particolare), a carattere progressivo. Coxartrosi: Quando Rivolgersi al Medico? La presenza di dolori sospetti a una o entrambe le anche, soprattutto dopo un'attività fisica, rappresenta un buon motivo per rivolgersi al proprio medico curante, in maniera tale da approfondire la situazione.

È importante ricordare ai lettori che l'individuazione di una coxartrosi a uno stadio iniziale comporta un trattamento meno invasivo e una tendenza minore a sviluppare complicazioni.

Diagnosi Diagnosi di Coxartrosi: Come Riconoscerla In genere, l'iter diagnostico che porta all'individuazione della coxartrosi inizia dall'esame obiettivo e dall'anamnesi. Quindi, a seconda delle circostanze, può procedere con: una serie di esami di diagnostica per immagini (tra cui i raggi X all'anca, la risonanza magnetica dell'anca e l'ecografia dell'anca), analisi del sangue e un'artroscopia a scopo diagnostico. Coxartrosi: Esame Obiettivo e Anamnesi Esame Obiettivo L'esame obiettivo è l'insieme di manovre diagnostiche, effettuate dal medico, per verificare la presenza o assenza, nel paziente, dei segni indicativi di una condizione anomala. In caso di sospetta coxartrosi, classiche manovre diagnostiche sono: Il test di movimento dell'anca attivo e passivo (o assistito); permette di valutare quali movimenti sono dolorosi e quali non lo sono.

(o assistito); permette di valutare quali movimenti sono dolorosi e quali non lo sono. Il test del crepitio durante i movimenti dell'articolazione.

durante i movimenti dell'articolazione. Il test del dolore evocato dalla palpazione dell'anca.

evocato dalla palpazione dell'anca. Il test della camminata (in termini pratici, il medico osserva come il paziente cammina). Anamnesi L'anamnesi, invece, è la raccolta e lo studio critico dei sintomi e dei fatti d'interesse medico, denunciati dal paziente o dai suoi familiari (N.B: i familiari sono coinvolti, soprattutto, quando il paziente è piccolo).

In presenza di sospetta coxartrosi, l'anamnesi può fornire una vasta gamma di informazioni in merito ai possibili fattori che hanno indotto il processo infiammatorio a carico dell'articolazione dell'anca (es: età, storia di traumi o fratture dell'anca, obesità ecc.). Coxartrosi: Diagnostica per Immagini Gli esami di diagnostica per immagini rappresentano un valido strumento, per valutare l'entità della degenerazione cartilaginea articolare e l'eventuale interessamento degli altri tessuti connettivi che circondano l'articolazione dell'anca (es: legamenti, membrana sinoviale ecc.). Coxartrosi: Artroscopia Diagnostica L'artroscopia a scopo diagnostico è un intervento chirurgico minimamente invasivo, a cui i medici ricorrono quando i precedenti esami sono risultati poveri di informazioni utili e la situazione presenta ancora dei punti di domanda (per esempio, è ancora incerta l'entità del danno cartilagineo). Dal punto di vista pratico, consiste nell'osservare dall'interno l'articolazione dolente, tramite uno strumento – il cosiddetto artroscopio – munito di una telecamera, una fonte luminosa e un collegamento a un monitor (che proietta quanto rilevato dalla telecamera).

Terapia Artrosi dell’Anca: Cure e Rimedi Il trattamento della coxartrosi dipende, principalmente, dalla stadio sintomatologico della condizione.

Infatti, in presenza di una coxartrosi al primo stadio o comunque caratterizzata da una sintomatologia molto lieve, i medici optano generalmente per una terapia di tipo conservativo (o non chirurgico); al contrario, in presenza di una coxartrosi a uno stadio avanzato o comunque contraddistinta da una sensazione dolorosa cronica e severa, virano su terapia di tipo chirurgico o sulla medicina rigenerativa. Coxartrosi: la Terapia Conservativa Prima di procedere con la descrizione dei trattamenti conservativi, è bene precisare che queste terapie rappresentano soltanto un rimedio per alleviare la sintomatologia; quindi, non sono in grado di limitare, né tantomeno di invertire, il danno alla cartilagine articolare, il quale continuerà inesorabilmente a persistere e a peggiorare a poco a poco. Tra i possibili trattamenti di tipo conservativo indicati in caso di coxartrosi, rientrano: Riposo ,

, Farmaci e

e Fisioterapia. Coxartrosi e Riposo Il riposo è inteso come sospensione di tutte quelle attività motorie che favoriscono la comparsa del dolore; non è quindi un riposo totale, il quale anzi è controproducente in caso di un problema come l'artrosi dell'anca. In presenza di coxartrosi, è bene evitare le pratiche ad alto impatto per le articolazioni degli arti inferiori (es: jogging, tennis ecc.), preferendo a queste il nuoto o il ciclismo, ossia attività a basso impatto. Farmaci per l'Artrosi dell'Anca Tra i farmaci utilizzabili in presenza di coxartrosi, figurano: I FANS (o Farmaci Antinfiammatori Non-Steroidei ). Come suggerisce il nome, questi medicinali riducono l'infiammazione; la riduzione dell'infiammazione mitiga il dolore.

In presenza di coxartrosi, il FANS generalmente utilizzato è l'ibuprofene;

(o ). Come suggerisce il nome, questi medicinali riducono l'infiammazione; la riduzione dell'infiammazione mitiga il dolore. In presenza di coxartrosi, il FANS generalmente utilizzato è l'ibuprofene; Il paracetamolo . Si tratta di un farmaco analgesico, che permette di controllare la sensazione dolorosa.

. Si tratta di un farmaco analgesico, che permette di controllare la sensazione dolorosa. I condroprotettori (es: glucosamina solfato e condroitin solfato). Dotati di un blando effetto antinfiammatorio, generalmente trovano impiego in associazione ai FANS.

(es: glucosamina solfato e condroitin solfato). Dotati di un blando effetto antinfiammatorio, generalmente trovano impiego in associazione ai FANS. I corticosteroidi . Sono potenti farmaci antinfiammatori, di cui è bene fare un impiego corretto, in quanto un'assunzione eccessiva o inappropriata può avere spiacevoli effetti collaterali.

I corticosteroidi rappresentano una soluzione per così estrema, presa in considerazione dal medico solo quando altri FANS o paracetamolo si dimostrano poco efficaci.

In presenza di coxartrosi, la via di somministrazione dei corticosteroidi può essere per bocca (orale) oppure locale, tramite iniezione.

. Sono potenti farmaci antinfiammatori, di cui è bene fare un impiego corretto, in quanto un'assunzione eccessiva o inappropriata può avere spiacevoli effetti collaterali. I corticosteroidi rappresentano una soluzione per così estrema, presa in considerazione dal medico solo quando altri FANS o paracetamolo si dimostrano poco efficaci. In presenza di coxartrosi, la via di somministrazione dei corticosteroidi può essere per bocca (orale) oppure locale, tramite iniezione. L'acido ialuronico. Somministrazione tramite iniezione, l'acido ialuronico agisce come una sorta di lubrificante che riduce le frizioni articolari, garantendo un temporaneo miglioramento della mobilità dell'articolazione.

Il trattamento a base di acido ialuronico è detto anche viscosupplementazione. Per approfondire: Farmaci per la Cura dell'Artrosi Fisioterapia per l'Artrosi dell'Anca Tramite esercizi di rinforzo e stretching per i muscoli degli arti inferiori, la fisioterapia mira a migliorare la mobilità e la flessibilità dell'articolazione dell'anca dolente.

Il raggiungimento di tali obiettivi permette di mitigare la sintomatologia. Per un appropriato programma di fisioterapia, è consigliabile rivolgersi ad esperti del settore.

Si ricorda che ogni paziente rappresenta un caso a sé stante, quindi il programma fisioterapico valido per un dato individuo potrebbe non essere altrettanto efficace per un'altra persona. Coxartrosi: la Chirurgia Shutterstock Esistono tre tipologie di trattamento chirurgico: il cosiddetto intervento di resurfacing e l'intervento di protesi d'anca. Coxartrosi: Resurfacing Conosciuto anche come protesi d'anca di superficie o di rivestimento, l'intervento di resurfacing prevede la sostituzione della superficie articolare dell'acetabolo con una sorta di guscio metallico e la copertura della testa del femore con una lamina metallica liscia. L'intervento di resurfacing è indicato quando il danno articolare non è esteso al punto da richiedere la protesi d'anca completa. È doveroso segnalare che questa tecnica chirurgica desta alcune perplessità, in quanto pare che gli elementi metallici impiegati causino danni ai tessuti molli limitrofi. Coxartrosi: Protesi d'Anca L'intervento di protesi d'anca consiste nella sostituzione dell'acetabolo e della testa del femore con elementi in metallo, plastica e/o ceramica. Questo approccio chirurgico è una procedura invasiva, che comporta operazioni di incisione, rimozione delle porzioni ossee usurate e fissaggio delle componenti sostitutive. Grazie ai materiali che le costituiscono, le attuali protesi d'anca sono capaci di durare anche 15-20 anni. Per approfondire: Protesi d'Anca: Quando Serve e Come si Svolge Medicina Rigenerativa: l'Infiltrazione con Cellule Staminali Mesenchimali Un trattamento per la coxartrosi sempre più diffuso è una metodica di medicina rigenerativa nota come infiltrazione intrarticolare di cellule staminali mesenchimali (abbreviate in MSC) provenienti da tessuto adiposo umano. L'infiltrazione di MSC provenienti dal tessuto adiposo è un trattamento abbastanza recente, di tipo biologico, basato sulle straordinarie capacità delle cellule staminali mesenchimali presenti nel tessuto adiposo umano: una volta iniettate all'interno delle articolazioni, infatti, queste cellule sono in grado di differenziarsi in uno strato di cartilagine simil-ialina, che va a ristabilire in parte lo strato di cartilagine originario (ormai degenerato a causa della malattia). Un vantaggio interessante di questa strategia terapeutica è che le cellule staminali mesenchimali provengono dal tessuto adiposo del paziente stesso (in genere il prelievo avviene a livello addominale), il che elimina eventuali problemi di rigetto o reazioni avverse; inoltre, è ripetibile. Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi: è indicata quando l'artrosi all'anca è nelle sue fasi iniziali (quindi, in genere, il paziente deve essere un under 50); non riscuote lo stesso successo in tutti i pazienti (in quanto è un trattamento biologico); non elimina eventuali problematiche anomalie anatomiche favorenti l'artrosi (pertanto, nel tempo, l'artrosi tenderà a ripresentarsi).

Prognosi Artrosi dell’Anca: si può guarire? La coxartrosi è una malattia cronica, con la tendenza a un peggioramento continuo; ciò implica che la prognosi in sua presenza non è mai benevola.

Tuttavia, è bene sottolineare che, oggi, grazie ai continui progressi della medicina, i pazienti con artrosi dell'anca possono contare su trattamenti non solo chirurgici, ma anche conservativi, davvero efficaci.