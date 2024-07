Vacanze estive e COVID Nel pieno dell'estate 2024, con il mese di agosto alle porte, moltissime persone si preparano per le vacanze. Che si decida di partire per raggiungere mete più o meno lontane, o che si decida di rimanere a casa, per non rovinare questa pausa estiva dal lavoro o dallo studio, è preferibile evitare la contrazione di infezioni virali, come quella sostenuta da SARS-CoV-2, responsabile della COVID-19. Per approfondire: COVID estate 2024: varianti, sintomi e cosa aspettarsi?

Cosa fare quando si viaggia? Prima della partenza, informarsi su quali sono le regole vigenti nel luogo in cui ci si reca in merito alla gestione della COVID-19 e delle infezioni da SARS-CoV-2. In questo modo si potrà venire a conoscenza dei comportamenti da tenere nel caso in cui si contragga l'infezione o qualcuno in viaggio con noi la contragga.

Indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina) quando si utilizzano mezzi di trasporto pubblici, come ad esempio, treno, aereo, ecc.

Indossare la mascherina anche quando ci si trova in luoghi particolarmente affollati, a maggior ragione se chiusi, quali ad esempio, aeroporti, centri commerciali, ecc.

Anche durante gli spostamenti, assicurarsi di avere una corretta igiene delle mani: queste vanno lavate accuratamente con acqua e sapone dopo aver toccato superfici potenzialmente contaminate e prima di mangiare. Inoltre, è bene rammentare che se le mani sono sporche, è necessario evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.

In mancanza di acqua e sapone, ricorrere all'uso di appositi gel disinfettanti per le mani. Da ricordare, tuttavia, che questi prodotti - per quanto utili - non sostituiscono il lavaggio delle mani con acqua e sapone, ma possono essere utilizzati in via emergenziale se questi non sono disponibili. Non appena si ha accesso ad acqua e sapone, sarà quindi necessario lavare le mani, anche se si sono utilizzati gel disinfettanti o gel igienizzanti.

Se si viaggia in compagnia o ci si trova a condividere la casa delle vacanze con altre persone, evitare l'uso promiscuo di asciugamani, bottiglie, bicchieri, posate o altri oggetti a stretto uso personale. Quelli sopra sono alcuni consigli che possono essere utili quando si è in procinto di partire per le vacanze per cercare di prevenire eventuali infezioni da SARS-CoV-2 o da atri virus respiratori, ma che sono utili anche nel caso in cui sia stata contratta l'infezione, di modo da ridurre la probabilità di trasmetterla ad altre persone.

Come comportarsi a casa? Se si decide di trascorrere le vacanze estive a casa, gli accorgimenti da adottare per cercare di prevenire le infezioni da SARS-CoV-2 e la COVID-19 sono pressoché identiche a quelle appena elencate che bisogna adottare durante i viaggi.

Come faccio a sapere se ho il COVID in vacanza? I sintomi del COVID sono piuttosto aspecifici, pertanto, basandosi solo su di essi, è praticamente impossibile discriminare fra un'infezione sostenuta da SARS-CoV-2 e un raffreddore estivo o un'influenza. Per tale ragione, l'unico modo è quello di effettuare un tampone per verificare o meno la positività a SARS-CoV-2. Per approfondire: Sintomi influenza 2024: come riconoscerli? Raffreddore, influenza o COVID?