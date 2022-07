COVID Senza Febbre: è possibile? Da quali sintomi riconoscerlo?

È possibile avere il COVID Senza avere la Febbre? La risposta è: sì, ci si può ammalare di COVID-19 senza manifestare febbre. Innanzitutto, fin dai primi mesi di diffusione di SARS-CoV-2, è emerso che, in alcune occasioni, l'infezione può evolvere senza sintomi; sono i cosiddetti casi asintomatici, che, vale la pena ricordarlo, possono trasmettere la malattia esattamente come le persone con sintomi. In una seconda fase della pandemia, poi, sono comparsi sulla scena i vaccini anti-COVID. Quest'ultimi, qualora non riuscissero a proteggere dal contagio (eventualità possibile), sono comunque in grado di evitare alla persona vaccinata che malauguratamente s'infetta lo sviluppo di forme medio-gravi della malattia, limitando in questo modo la sintomatologia e annullandola del tutto (quindi niente febbre). Terzo aspetto da considerare sono l'evoluzione di SARS-CoV-2 e la comparsa di nuove varianti.

Nel momento in cui si scrive questo articolo, è in circolazione la variante Omicron (per la precisione Omicron 5), che, nelle persone sane e vaccinate, tende a svilupparsi come un'infezione delle alte vie respiratorie, più simile a un forte raffreddore (che non sempre induce febbre) piuttosto che a una malattia importante a carico dell'albero bronchiale (come Delta e le precedenti varianti). Alla luce di tutti questi elementi, la possibilità di sviluppare COVID-19 senza febbre è più che concreta e, secondo gli ultimi dati, sembra essere aumentata nel tempo.

Sintomi del COVID Senza Febbre In quale altro modo si manifesta il COVID Senza Febbre? Nel Regno Unito, uno studio scientifico condotto mediante l'utilizzo dell'app ZOE COVID (nata sostanzialmente per studiare la sintomatologia di COVID-19, dal tipo di manifestazioni alla loro durata) ha fornito un risultato interessante. È emerso, infatti, che, con la variante Omicron, i cinque sintomi sperimentati più di frequente dagli utenti vaccinati, al momento della scoperta della positività all'infezione, sono: Naso che cola;

Affaticamento;

Mal di gola;

Mal di testa;

Starnuti. Come si può notare, nella top 5 dei sintomi più comuni manca la febbre, la quale, sempre secondo lo studio in questione, si colloca in ottava posizione (la febbre, quindi, è ancora un sintomo presente, ma non è tra i più comuni). È da segnalare, inoltre, l'assenza della tosse persistente e della perdita del gusto e dell'olfatto, due manifestazioni che, assieme alla febbre, sono da sempre considerate quelle più caratteristiche di COVID-19. È doveroso sottolineare che i dati suddetti si riferiscono a persone vaccinate con almeno due dosi; la top 5 dei sintomi più comuni, infatti, cambia nei soggetti non vaccinati: in quest'ultimi, la febbre è presente, assieme a mal di testa, naso che cola, mal di gola e tosse persistente. Alla luce di quanto detto in precedenza sui cambiamenti osservati con l'avvento della vaccinazione e sulla comparsa di varianti del virus che colpiscono le alte vie respiratorie (anziché l'albero bronchiale), tutte queste osservazioni nel loro insieme non devono sorprendere più tanto. Per approfondire: Omicron e Sottovarianti: come si curano? Farmaci e quando preoccuparsi

Come capire che è COVID se manca la Febbre? I dati provenienti dallo studio ZOE COVID - ma non solo - suggeriscono che le persone vaccinate non devono basarsi esclusivamente sulla presenza della febbre per sospettare l'infezione da SARS-CoV-2. Infatti, anche un mal di testa intenso e apparentemente senza motivo, così come una rinorrea immotivata, devono allertare e indurre chi li sperimenta a considerare l'idea di un test COVID; tutto ciò tenendo conto sempre di altri due aspetti: Primo, il periodo dell'anno in cui si avvertono i sintomi sospetti. Durante la stagionale fredda, sussiste un'elevata probabilità di imbattersi in tante altre infezioni delle alte vie respiratorie, come i banali raffreddori o l'influenza stagionale; d'estate, invece, queste eventualità è decisamente più rara.

Secondo, il contatto stretto con soggetti scopertisi poi positivi a un test COVID. Questa circostanza dipende molto dal tipo di lavoro svolto e dalle abitudini di vita dell'individuo.