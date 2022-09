COVID, variante Centaurus: Sintomi e cosa aspettarsi in Autunno

Introduzione

A oggi (agosto 2022), Centaurus è una delle ultime varianti di SARS-CoV-2 emerse nel panorama mondiale, che la comunità scientifica sta seguendo con interesse, perché potrebbe diventare dominante sulle altre circolanti.

Chiamata così dagli utenti dei social media, Centaurus è in realtà una sottovariante di Omicron e, per gli esperti, è meglio nota col nome di BA.2.75.

Il suo primo sequenziamento è avvenuto in India, luogo in cui si sta rendendo responsabile di un numero ingente di casi di COVID-19 (motivo per cui ha richiamato l'attenzione dell'intera comunità scientifica).

Attualmente (come si diceva, agosto 2022), la variante dominante in Europa e, in generale, in gran parte del Mondo, è ancora Omicron 5, conosciuta anche come BA.5; al di fuori dell'India, casi di Centaurus si sono registrati in Giappone, USA, Regno Unito, Germania ecc.*, ma il numero è tale da non destare preoccupazione.

Almeno per il momento, quindi, Centaurus è ancora una figura di seconda piano nel palcoscenico pandemico mondiale e i dati a supporto che la riguardano non assicurano che diventerà una variante dominante.

A confermare quanto appena detto sono anche l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e l'ECDC (Centro Europeo di Prevenzione e Controllo della Malattie), le quali, per ora, si sono limitate a inserire Centaurus nella lista delle cosiddette varianti sotto monitoraggio (VUM).

Questo articolo ha l'intento di analizzare i sintomi di Centaurus e di confrontarli con quelli di Omicron, al fine di capire se dalla sintomatologia si possono distinguere le due varianti; inoltre, si soffermerà sulla domanda "sarà Centaurus la responsabile di una eventuale futura ondata durante la prossima stagione autunnale?".

*: ad agosto 2022, sono circa una ventina i Paesi in cui si sono registrati casi di COVID imputabili a Centaurus.