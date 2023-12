JN.1 è la nuova variante arrivata in Italia. Inizialmente segnalata in Lussemburgo, questa variante si è poi diffusa negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia e in altri Paesi europei. Ora è arrivata anche in Italia e se ne parla per via delle sue caratteristiche che si teme possano influire sull'attuale scenario sanitario. Shutterstock

Perché monitorare JN.1? Il motivo principale che spinge a tenere sotto controllo la variante JN.1 riguarda le mutazioni da essa presentate, in particolare, a livello della proteina Spike che il virus sfrutta per entrare all'interno delle cellule. Tali modifiche potrebbero far sì che il virus possa eludere le difese immunitarie più facilmente, penetrando nelle cellule e replicandosi più velocemente rispetto ad altre varianti. La continua e rapida crescita osservata in diversi Paesi potrebbe confermare questa tendenza di JN.1 ad essere più trasmissibile e più efficace nell'eludere il sistema immunitario dell'ospite. Basandosi su quanto si sa finora, tuttavia, al momento non ci sono prove che JN.1 possa indurre una malattia più grave . Quindi nessun allarme per il momento, poiché non ci sono prove che JN.1 rappresenti un aumento del rischio per la salute pubblica rispetto alle altre varianti che hanno circolato finora o che tuttora circolano . Ad ogni modo, la situazione resta in evoluzione.