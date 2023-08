COVID-19: in arrivo i Nuovi Vaccini aggiornati

Salvo imprevisti, tutto dovrebbe svolgersi secondo programma e a ottobre si dovrebbe partire con la loro somministrazione , anche in Italia, dove è previsto anche l'approvazione finale dell'AIFA.

L' EMA , l' Agenzia Europea del Farmaco , ha annunciato che sono in arrivo, per inizio ottobre 2023, i primi nuovi vaccini anti COVID aggiornati alle ultime varianti circolanti del Nuovo Coronavirus .

Per questi individui, se vaccinati anche negli anni scorsi, si tratterebbe di un richiamo annuale contro le varianti maggiormente circolanti.

Non c'è alcun obbligo vaccinale .

Gli esperti ritengono che, in inverno, i casi di COVID-19 dovrebbero rialzarsi, ragion per cui consigliano la vaccinazione quanto meno alla popolazione più a rischio.

Quante dosi sono previste?

Nei soggetti adulti e nei bambini di età superiore ai 5 anni, è prevista una sola dose di vaccino.

Ciò vale anche per quegli individui che non hanno una storia vaccinale precedente per quanto concerne la vaccinazione anti COVID-19.