Couperose: rimedi e cibi che aiutano

Introduzione Arrossamento, sensazione di calore e gote visibilmente irritate, sono i sintomi più carratteristici della couperose che interessa soprattutto i soggetti con pelle, capelli e occhi chiari. Un disturbo dermatologico che colpisce fino al 5% della popolazione, con una incidenza maggiore nelle donne (tra i 30 e i 60 anni) Si manifesta principalmente con la pelle del viso e del collo che si arrossa, con sfoghi, gonfiori e infiammazioni cutanee localizzate a livello di guance, zigomi e ali del naso. La causa primaria è l'eccessiva dilatazione dei vasi sanguigni e dei capillari. Una serie di fattori, più o meno con la medesima incidenza, ne influenzano la severità della sintomatologia: stress, bruschi sbalzi termici, eccessiva esposizione ai raggi UV e disfunzioni gastrointestinali provocano la comparsa degli inestetismi delle pelli sensibili.

Couperose: cos'è e perché si manifesta La couperose è un inestetismo che colpisce soprattutto la pelle del volto. Si manifesta essenzialmente con macchie rossastre provocate dai capillari visibili in superfice. La couperose è provocata principalmente dalla dilatazione anomala dei vasi sanguigni superficiali, che vanno ad intrecciarsi e appaiono come un reticolo di colore rosso, perchè perdono di elasticità e diventano più fragili. E'un disturbo diverso dal comune arrossamento del viso, provocato da fattori emotivi o da irritazioni e scottature. Il termine medico è quello di microtelengectasia diffusa. Si tratta di un semplice inestetismo, non di una patologia o di un disturbo doloroso, ma una visita dermatologica è comunque consigliabile, per escludere un'infezione dei follicoli.