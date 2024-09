Cosa succede se si prende la pillola dei 5 giorni dopo?

Cos'è la pillola dei 5 giorni dopo La pillola dei 5 giorni dopo è un contraccettivo di emergenza, ossia una particolare tipologia di farmaco anticoncezionale utilizzabile solo in casi di effettiva urgenza, ossia quando si sono avuti rapporti sessuali a rischio (non protetti o in seguito al fallimento di altri metodi contraccettivi).

Quando un rapporto sessuale è considerato a rischio? Quando non si utilizzano mezzi contraccettivi (rapporti sessuali non protetti);

Quando il preservativo si rompe o si sfila;

Quando non si assumono o non si utilizzano nei modi e tempi previsti altri metodi anticoncezionali (ad esempio, dimenticanza della pillola anticoncezionale, problemi con l'inserimento dell'anello anticoncezionale, ecc.). Gli ultimi due punti, pertanto, fanno riferimento a rapporti in cui sono stati utilizzati mezzi contraccettivi che, tuttavia, hanno fallito o per i quali non è garantita la protezione da eventuali gravidanze indesiderate.

Quando si prende la pillola dei 5 giorni dopo? La pillola dei 5 giorni dopo può essere assunta fino a, e comunque non oltre, 120 ore dall'avvenuto rapporto sessuale a rischio (ossia, 5 giorni). Tuttavia, l'efficacia è maggiore quanto prima la pillola dei 5 giorni dopo viene presa. Nel dettaglio, è preferibile assumere il farmaco entro le 12-24 ore dopo il rapporto a rischio. La pillola dei 5 giorni dopo è disponibile in forma di compressa per uso orale e può essere presa indipendentemente dai pasti. Per approfondire: Pillola dei 5 Giorni Dopo: cos'è e come funziona? Serve la ricetta?

Cosa succede quando si prende la pillola dei 5 giorni dopo? Quando in seguito ad un rapporto non protetto si prende la pillola dei 5 gironi dopo, il principio attivo in essa contenuto - l'ulipristal acetato - entra in circolo e svolge la sua azione. Più nel dettaglio, esso agisce legandosi con un'elevata affinità al recettore umano del progesterone. Nell'ambito della contraccezione d'emergenza, l'intento della somministrazione di ulipristal acetato è quello di ottenere un'inibizione o un ritardo nell'ovulazione attraverso la soppressione dell'aumento di ormone luteinizzante (LH). Quando si assume la pillola dei cinque giorni dopo, pertanto, accade che - attraverso i sopra menzionati meccanismi - il principio attivo contenuto ostacola il processo che porta all'espulsione dell'ovocita dalle ovaie (qualora ciò non si sia già verificato) impedendo in questo modo una fecondazione non desiderata.

È sempre efficace la pillola dei 5 giorni dopo? No, come per altri contraccettivi di emergenza, anche la pillola dei 5 giorni dopo può non essere sempre efficace. Ad ogni modo, si stima che sia efficace nel 97% dei casi . Inoltre, poiché l'ulipristal acetato contenuto nella pillola dei 5 giorni dopo agisce inibendo o ritardando l'ovulazione, esso risulta efficace solo se l'ovulazione non è ancora avvenuta . Qualora l'ovulazione si fosse già verificata, il farmaco non è più efficace. Se, invece, la gravidanza è già in corso, la pillola dei 5 giorni dopo non ha alcun effetto. Difatti, NON si tratta di un farmaco abortivo. Attenzione anche all'assunzione di altri farmaci, in quanto alcuni medicinali potrebbero interferire con il funzionamento dell'ulipristal acetato o non renderne adatto l'uso. Per tale ragione, prima di assumere la pillola dei 5 giorni dopo, il medico deve essere informato se si stanno assumendo o se sono stati assunti nelle precedenti 4 settimane farmaci come: Antiepilettici;

Griseofulvina;

Farmaci per il trattamento della tubercolosi (come rifabutina, rifampicina, ecc.);

Farmaci per il trattamento delle infezioni da HIV (come ritonavir, nevirapina, efavirenz, ecc.);

Farmaci o prodotti a base di iperico (anche noto come erba di San Giovanni). Qualora si stiano assumendo, o siano stati recentemente assunti, i sopra citati farmaci, il medico potrebbe prescrivere alla paziente un diverso contraccettivo di emergenza, di tipo non ormonale, quale è la spirale al rame (IUD al rame).

Cosa fare se vomito dopo aver preso al pillola? Se si vomita entro tre ore dall'assunzione della pillola dei 5 giorni dopo, è necessario assumerne un'altra il prima possibile.

Cosa fare se le mestruazioni sono in ritardo? Dopo aver preso la pillola dei 5 giorni dopo, la mestruazione successiva potrebbe essere in ritardo, in quanto possono verificarsi alterazioni del ciclo mestruale. Tuttavia, se si verifica un ritardo, esiste la possibilità di una gravidanza. Si raccomanda, pertanto, di effettuare un test di gravidanza e di rivolgersi al medico o al ginecologo.