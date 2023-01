Cosa succede se si masticano troppe gomme da masticare

La gomma da masticar piace a tutti e fin da piccole le persone sono abituate a masticarlo, al pari delle caramelle. Se farlo ogni tanto non genera alcuna conseguenza negativa ma porta a provare sensazioni di piacevolezza e a stimolare il buon umore, eccedere può far sorgere diversi problemi di salute, non solo ai denti. Ecco perché, seppur masticare chewing gum non sia certo un vizio estremamente pericoloso e nessuno lo vieta, è sempre bene utilizzare il buon senso e non arrivare a un consumo compulsivo, onde evitare di rendere questa piacevole abitudine dannosa per l'organismo.

Possibile conseguenze negative di un consumo eccessivo di gomma da masticare Carie

Problemi alla mascella

Deformità del cavo orale e dei denti

Mal di testa

Carie I problemi ai denti, e in particolar modo le carie, sono le conseguenze più immediate di un consumo eccessivo di caramelle e gomme da masticare. Le carie si formano quando i batteri presenti nella bocca scompongono lo zucchero che si trova nella zona in acido, che a sua volta corrode la superficie dello smalto duro dei denti, creando buchi che i batteri usano per insinuarsi e infettare lo strato dentinale e i tessuti pulpari. Per quanto riguarda le gomme da masticare solitamente i dentisti consigliano di optare per varianti sugar free ma nonostante sia innegabile che diminuiscano nettamente la probabilità di insorgenza delle carie, è importante sottolineare che questo non basta e che i dolcificanti artificiali usati nei prodotti senza zucchero non sono infatti particolarmente sani e possano portare ad altre conseguenze negative per la salute. L'unica ricetta, dunque, è limitare l'uso di chewing gum e se possibile lavarsi i denti subito dopo averne masticata una. Sempre per quanto riguarda la salute dei denti, meglio evitare di usare chewing gum se si hanno delle otturazioni perché il movimento costante della mandibola e la consistenza e viscosità della gomma da masticare possono causare la rottura di determinati lavori odontoiatrici, come appunto le otturazioni. Anche se si porta l'apparecchio è meglio dimenticare le gomme da masticare, che possono rimanere incastrata nelle sue parti danneggiandolo.

Problemi alla mascella Quando si ingerisce del cibo è inevitabilmente necessario masticarlo e per farlo la mascella si muove energicamente. Ovviamente si tratta di una parte del corpo deputata a questa funzione e in una situazione di normalità non ne risente ma le cose potrebbero cambiare se il suo movimento diventa continuo e dura più della norma nell'arco di una giornata. Quando si consuma un numero elevato di gomma da masticare avviene questo. Durante la fase della masticazione si compie un movimento che interessa le articolazioni temporomandibolari che sono posizionate davanti a ciascun orecchio e sono sorrette da una rete di muscoli. Masticare una chewing gum fa parte delle abitudini parafunzionali e imita il consumo di cibo. Tuttavia, le similitudine si fermano alle prime fasi visto che non viene ingerito nulla. Questa differenza può portare con il tempo a sviluppare disturbi temporomandibolari o a peggiorare eventuali condizioni analoghe già esistenti. Le conseguenze più comuni sono dolore alla mandibola e click dell'articolazione, fratture, disallineamento o digrignamento dei denti. Per questo alle persone che già soffrono di un disturbo simile è vivamente sconsigliato fare uso di gomma da masticare, anche se sporadicamente.

Deformità del cavo orale e dei denti Portare alla bocca e masticare il chewing gum di tanto in tanto non mette alla prova il cavo orale ma farlo troppo spesso può usurare molto lo smalto dei denti facendoli diventare sensibili a cibi o bevande fredde, calde o acide. Nei casi più gravi inoltre può portare a cambiare l'allineamento del morso. In particolare, sono i molari a risentirne: quelli superiori tendono ad allargarsi gradualmente, mentre quelli inferiori a spostarsi poco per volta all'indietro portando. Se non ci se ne rende conto in tempo per fermare il processo, potrebbero diventare necessarie cure ortodontiche.

Mal di testa Tra gli eventi negativi raccontati più comunemente da chi mastica spesso chewing gum c'è un forte mal di testa. Questo problema non è casuale ma una conseguenza dell'affaticamento dei muscoli della mascella. Se l'abitudine di portare alla bocca la gomma da masticare è legata a momenti di stress e vista come un modo per affievolirlo, è probabile che il mal di testa aumenti perché gli stati d'animo ansiosi portano spesso a masticare più forte e velocemente della norma e questo peggiora ulteriormente il problema, causando mal di testa da tensione.