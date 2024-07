Cosa succede se non si eiacula per molto tempo?

Al momento non esistono studi che attestino con certezza che non eiaculare per tanto tempo porti a conseguenze negative per l'organismo. Tuttavia alcuni uomini particolarmente sensibili manifestano fastidio o irritazione ai genitali nel rimandare per un periodo prolungato questo evento.

Un disturbo sessuale chiamato eiaculazione ritardata può essere la causa della mancata eiaculazione. Questa patologia non è comune e non si conoscono ancora le cause, che possono essere di natura psicologica o relazionale ma anche dipendere da condizioni endocrine, genetiche o neurobiologiche o dagli effetti collaterali di un farmaco.

Il primo è più comune motivo che porta a una mancata eiaculazione è l' astinenza sessuale , che comprende i rapporti con partner ma anche la masturbazione . Questa può avvenire per una scelta dovuta a un particolare credo religioso o a motivi personali ma anche a motivi medici, come ad esempio se si è sottoposti a trattamenti per la fertilità che prevedono determinati step e azioni, anche inerenti all'eiaculazione.

Cosa comporta non eiaculare per tanto tempo?

Anche se non esistono pericoli nel non eiaculare per molto tempo, non farlo può portare in persone particolarmente sensibili un senso di fastidio, e a volte di dolore, ai testicoli, a causa del fatto che lo sperma non espulso viene riassorbito nel corpo.

Gli effetti sulla salute mentale dell'astensione dall'eiaculazione o della mancata eiaculazione non sono stati ancora ampiamente studiati, tuttavia molte persone sostengono di provare emozioni diverse quando non eiaculano da un lungo periodo di tempo, che spaziano dalla chiarezza o pace mentale all'angoscia o irritazione.

Inoltre, le persone che soffrono di problemi di salute correlati all'eiaculazione, come eiaculazione ritardata o aneiaculazione, possono provare stress relazionale o ansia legata al desiderio sessuale.