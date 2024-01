Cosa succede al cervello dopo una notte insonne

Introduzione Dormire è un'attività non solo piacevole, ma anche necessaria alla sopravvivenza. Corpo e mente, infatti, hanno bisogno di riposare per rigenerarsi e mantenersi in salute: se il sonno è insufficiente, le conseguenze possono essere molto negative. Anche già solo dopo una notte insonne si può incappare in diverse problematiche. Secondo alcuni studi statunitensi, le conseguenze più comuni sono soprattutto a livello cerebrale e pisco-emotivo, come ansia, cattivo umore, scarso controllo emotivo.

Il sonno è necessario all'organismo Il sonno è un meccanismo necessario all'organismo per sopravvivere e mantenersi sano ed energico. Durante il riposo notturno, infatti, si espletano tutta una serie di funzioni biologiche necessarie per la salute, che non possono avvenire durante le ore di veglia. Tutte le fasi del sonno sono fondamentali per la salute, ma lo sono a maggior ragione quella del sonno profondo (fase 3 non-REM) e quella REM. Dormire bene e a sufficienza significa permettere al cervello di rigenerarsi, al sistema immunitario di funzionare a pieno regime, alla produzione ormonale di essere in equilibrio, all'umore di non subire sbalzi negativi, al sistema cardiocircolatorio di riposarsi ed essere efficiente. Secondo gli esperti, già dopo due notti senza sonno la persona presenta una marcata sonnolenza diurna, irritabilità e umore depresso; dalla terza notte in poi subentrano allucinazioni, irritazioni degli occhi e delle palpebre, possibili tremori, sbalzi d'umore e stati di coscienza alterata. A lungo termine, poi, le conseguenze del cattivo riposo sono molteplici.

Cosa succede dopo una notte senza sonno La privazione di sonno incide in modo particolare sul cervello, aumentando il rischio di disturbi come ansia, depressione, sbalzi d'umore, difficoltà a pensare, formulare frasi e trovare le parole giuste, aggressività, reazioni rallentate. Secondo gli studi della dottoressa Eti Ben-Simon, neuroscienziata e ricercatrice del sonno presso l'università di Berkeley, in California negli Stati Uniti, già solo dopo una notte senza sonno o con sonno scarso o di cattiva qualità si assiste a una riduzione dell'attività della corteccia prefrontale, che a sua volta ha il compito di regolare l'attività dell'amigdala, la parte del cervello che gestisce le emozioni. In aggiunta, si indebolisce anche l'attività neurale che collega l'amigdala e la corteccia prefrontale. Già una sola notte di sonno assente o insufficiente quindi si traduce in una disregolazione emotiva, che può portare ad avere reazioni eccessive o inopportune, come sbalzi d'umore ingiustificati, crisi di pianto incontrollabili, stati di ansia insoliti.

Le conseguenze sulla pressione Una sola notte di sonno scarso o insufficiente può avere effetti negativi anche sulla pressione sanguigna. Infatti, durante il sonno avviene un abbassamento graduale (e poi nelle primissime ore della mattina una risalita) e un riequilibrio della pressione arteriosa. Al contrario, in chi è insonne o soffre di frequenti risvegli si verificano degli sbalzi di pressione anormali, che aumentano il rischio di malattie cardiovascolari e possono condurre all'ipertensione arteriosa vera e propria.