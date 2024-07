Cosa sono i germi della spiaggia e cosa provocano?

L'infezione avviene solitamente attraverso cibi contaminati, ma anche in acqua dolce di laghi o fiumi, o in spiaggia. La causa principale della diffusione di E.coli solitamente è la contaminazione delle spiagge e delle acque con i sistemi fognari, che si verificano se esiste un malfunzionamento degli impianti, o in caso di alluvioni e inondazioni.

L'Escherichia coli è presente generalmente nell' intestino di persone e animali. Molti ceppi sono del tutto innocui, o addirittura benefici per il microbioma intestinale. Alcuni tipi di E. coli , però, sono in grado di provocare infezioni gastrointestinali o del tratto urinario.

Perché c'è il rischio di legionella in spiaggia?

La Legionella pneumophila è un batterio che solitamente prolifera negli impianti idrici, quindi in docce e rubinetti presenti negli stabilimenti balneari. Cosa provoca? Polmonite chiamata "malattia del legionario", febbre di Pontiac, che ha sintomi simili all'influenza.

In tal proposito, in Europa e in Italia esiste una direttiva UE del 2021 che contiene precisi obblighi in fatto di prevenzione in strutture turistico-ricettive, impianti termali e dove la probabilità di trasmissione di legionella può essere elevata.