Cosa significa quando si parla nel sonno?

Anche se può sembrare strano, parlare nel sonno è piuttosto comune. Si tratta infatti di un fenomeno che può interessare molte persone, sia adulti sia bambini, che il più delle volte non si ricordano di farlo una volta svegli, né ovviamente di cosa dicono. Sebbene il sonniloquio, termine tecnico che indica appunto il parlare nel sonno, sia considerato un tipo di parasonnia, ovvero un comportamento anomalo che si verifica quando si è addormentati, in genere è innocuo. I motivi esatti all'origine di questo evento non sono ben chiari e possono essere diversi, ecco i più comuni.

Cause comuni del parlare di notte Stress

Disturbo da stress post-traumatico

Assunzione di alcolici prima di andare a letto

Apnea notturna

Altri disturbi legato al sonno

Stress Lo stress è uno dei nemici più agguerriti del sonno. Chi ne soffre, infatti, sperimenta spesso un sonno frammentato, condizione che a sua volta rende più probabile parlare nel sonno, soprattutto quando si è in uno stato di dormiveglia. Se si sospetta che il motivo delle chiacchiere notturne sia questo e lo si vuole contrastare, può risultare utile mettere in pratica alcune tecniche di gestione dello stress come tenere un diario prima di andare a letto per schiarire la mente, fare esercizi di respirazione o meditazione, compiere un'azione rilassante come un bagno caldo o la lettura di un libro e andare a letto e svegliarsi possibilmente sempre alla stessa ora. Anche limitare il tempo trascorso davanti ai device tecnologici e l'assunzione di caffeina nelle ore a ridosso dell'addormentamento aiuta a diminuire lo stress e a conciliare il sonno.

Disturbo da stress post-traumatico In alcuni casi, parlare nel sonno può essere un sintomo di disturbo da stress post-traumatico. Uno dei sintomi più comuni di questa condizione sono gli incubi, che possono portare a brevi risvegli e, di conseguenza, a conversazioni nel sonno. Se all'origine del parlare nel cuore della notte c'è un disturbo da stress post-traumatico è bene rivolgersi a uno specialista che possa indirizzare verso un percorso mirato.

Assunzione di alcolici prima di andare a letto Bere una quantità elevata di alcol la sera può influire non solo sulla qualità del sonno, ma anche sulla probabilità di parlare mentre si dorme. Sebbene l'alcol possa aiutare ad addormentarsi più velocemente, infatti, disturba il riposo e porta a un sonno frammentato, che induce più facilmente a parlare.

Apnea notturna A volte il sonniloquio può essere il segno di un problema del sonno specifico: l'apnea notturna, una condizione per la quale si smette di respirare per brevi periodi durante la notte, a causa di un blocco delle vie aeree. Questi episodi a volte possono far svegliare di soprassalto e, come già sottolineato, qualsiasi interruzione del sonno può aumentare la possibilità di parlare nel sonno. Atri sintomi di apnea notturna sono: estrema stanchezza al risveglio, sonnolenza diurna, russamento, cambio di umore, disturbi della funzione cerebrale, risvegli nel cuore della notte, pause nella respirazione durante il sonno di cui altri sono testimoni, schemi respiratori insoliti, insonnia, sudorazione notturna e sensazione di irrequietezza durante la notte, disfunzione sessuale, svegliarsi con il fiato corto o come se si stesse soffocando e mal di testa, soprattutto al risveglio. Se si ha il dubbio di soffrire di apnea notturna è bene parlare con il proprio medico, che possa indirizzare verso uno specialista del sonno.