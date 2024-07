Cosa si rischia a bere bevande ghiacciate?

Anche se quando si è accaldati la tentazione di bere un bicchiere d'acqua o una bibita ghiacciata è molto forte, farlo, soprattutto se di fretta, può portare a spiacevoli conseguenze per la salute e generare problemi allo stomaco ma non solo.

Quali sono i rischi?

Problemi di digestione

Innalzamento della pressione

Mal di testa

Crampi

Malessere fisico

In estate, soprattutto quando si staziona per un po' di tempo in ambienti dalle temperature alte e si suda, sopraggiunge la sete, che spesso ci si illude di placare meglio e prima bevendo acqua o altre bevande molto fredde. Ingerire liquidi ghiacciati però può portare a diversi problemi all'organismo, soprattutto allo stomaco e al processo digestivo nel sui complesso.

Bere bevande troppo fredde, infatti, costringe il corpo a compiere uno sforzo extra per riscaldare il liquido e questo incide sulla muscolatura dello stomaco e, se ciò avviene durante i pasti o dopo aver mangiato qualcosa, rallenta la digestione e aumenta la probabilità di indigestione.

Questi eventi possono colpire tutti ma a prestare particolare attenzione dovrebbero essere le persone che soffrono di reflusso gastroesofageo, che potrebbe diventare più intenso.

La temperatura fredda può anche portare a provare un generale mal di pancia ma fortunatamente non comporta problemi all'intestino o al microbiota.

Un effetto collaterale meno noto ma altrettanto serio del bere bevande troppo fredde è l'innalzamento rapido della pressione, dovuta alla vasocostrizione e allo stress fisico conseguente, che l'ingresso nell'organismo di un liquido ghiacciato comporta.

Altra cosa che può verificarsi è il mal di testa, comune anche quando si mangia il gelato, dovuto a uno shock termico che può provocare anche crampi e una generale sensazione di malessere fisico. Questo avviene soprattutto se si beve o mangia qualcosa di troppo freddo dopo aver fatto sport.