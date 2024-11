Cosa rileva il metal detector degli aeroporti sul corpo?

Questo strumento è in grado di rilevare la presenza di oggetti metallici di diverso tipo sul corpo dei passeggeri ma anche in borse e valigie, attraverso l'emissione di onde elettromagnetiche che interagiscono con i metalli stessi. Se ciò avviene lo comunica tramite un segnale acustico e visivo, che avvisa immediatamente il personale della sicurezza.

Quando si parte per un viaggio che prevede un volo, una tappa obbligata in aeroporto è il passaggio sotto al metal detector , al quale si devono sottoporre sia le persone sia i bagagli.

Ovviamente nessuna di queste circostanze preclude la possibilità per il passeggero di imbarcarsi ma necessita semplicemente di un rapido accertamento extra volto a sincerarsi che la segnalazione metallica si riferisca effettivamente a un impianto presente nel corpo della persona e non a oggetti esterni.

Cosa può rilevare sul corpo umano?

Gioielli

Piercing

Cinture con fibbie metalliche

Occhiali con montature metalliche

Scarpe con punte in metallo

Chiavi

Monete

Il metal detector dell'aeroporto è in grado di rilevare la presenza di ogni tipo di metallo sul corpo di chi si sottopone al suo esame, così come all'interno dei bagagli a mano o di quelli da stiva. Questo significa che è molto probabile che suoni se si passa sotto lo scanner con indosso, ad esempio, cinture con fibbie in metallo, gioielli, orologi, piercing e occhiali da vista con montatura in metallo. Attenzione anche se si dimenticano nelle tasche chiavi o monetine, anche loro in grado di far suonare il metal detector.

Questo strumento non rileva solo metalli ferrosi, ma anche non ferrosi come rame, alluminio e titanio.

Il metal detector dell'aeroporto è anche in grado di rilevare la presenza di componenti metallici all'interno delle scarpe, come la suola in metallo o la punta in acciaio, anche se in questo caso non sempre avviene ma dipende dalla sensibilità del dispositivo, del tipo di metallo e della sua quantità.

Tuttavia, onde evitare spiacevoli rallentamenti, è sempre consigliabile evitare di indossare scarpe con componenti metallici quando si viaggia in aereo.

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.