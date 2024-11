Esistono diversi tipi di mal di testa , ognuno avente caratteristiche e cause diverse. Cercando di raggrupparli in due macrogruppi possiamo distinguere:

Cosa prendere quando si ha il mal di testa?

Premesso che non tutti i mal di testa necessitano di una cura o di una terapia farmacologica specifica e che, qualora questa fosse necessaria, sarà il medico a dover prescrivere il medicinale più adatto per ciascun paziente, di seguito sono riportati i principali e più comuni farmaci usati per combattere il dolore alla testa.

Paracetamolo

Il paracetamolo è un principio attivo ad azione antipiretica che possiede anche attività antidolorifica. Per questa ragione, oltre che per abbassare la febbre, il paracetamolo trova impiego anche nel trattamento del dolore di grado da lieve a moderato di diversa natura, compreso il trattamento del mal di testa.

FANS

I FANS - acronimo di Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei - sono i farmaci maggiormente impiegati nel trattamento del mal di testa. Grazie all'azione antiflogistica e antidolorifica di cui sono dotati, essi sono considerati - in assenza di controindicazioni al loro uso - i farmaci di prima linea nel trattamento sintomatico di diverse tipologie di mal di testa.

Fra i principi attivi appartenenti a questa grande famiglia maggiormente impiegati per combattere il mal di testa ricordiamo:

L' ibuprofene ;

; Il dexibuprofene ;

; Il naprossene ;

; Il ketoprofene ;

; Il dexketoprofene ;

; L'acido acetilsalicilico.

Per il trattamento del mal di testa, questi principi attivi si trovano generalmente all'interno di medicinali per uso orale. Alcuni di questi medicinali necessitano di ricetta medica per essere dispensati, mentre altri sono liberamente acquistabili in quanto classificati come farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) o come farmaci da banco (OTC). Ciò nonostante, al fine di escludere la presenza di controindicazioni o situazioni che possono richiedere cautela nell'uso di FANS, si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio medico prima di assumere qualsiasi tipo di antinfiammatorio contro il mal di testa, a prescindere dalla modalità di acquisto degli stessi .

NOTA BENE Paracetamolo e FANS sono farmaci usati nel trattamento sintomatico del dolore alla testa. Quando questo è scatenato da patologie sottostanti, la sua risoluzione è strettamente correlata al trattamento di queste patologie. In simili casi, il ricorso a farmaci sintomatici potrebbe rivelarsi inutile, mentre in altri può essere necessario per fornire sollievo al paziente. Saranno il medico o lo specialista a fornire le corrette indicazioni.

Altri farmaci per il mal di testa

Alcuni farmaci sono prescritti dal medico o dallo specialista per il trattamento delle emicranie o per il trattamento di specifiche forme di cefalee. Far questi, ricordiamo l'ergotamina, i triptani, il rimegepant e alcuni tipi di antidepressivi triciclici.

In questo caso non si tratta di farmaci comunemente usati per combattere il dolore alla testa, ma di medicinali impiegati solo su specifica indicazione medica e diretti contro tipologie ben precise di mal di testa.

