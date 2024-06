Cosa si può prendere al posto della pillola del giorno dopo?

NOTA BENE

I contraccettivi di emergenza vanno utilizzati solo in situazioni di effettiva necessità ed urgenza e non come metodi anticoncezionali abituali . Per sapere quale contraccettivo abituale è meglio utilizzare, rivolgersi al ginecologo.

Inoltre, è importante sottolineare che, nonostante i contraccettivi d'emergenza possano essere acquistati senza ricetta medica nella maggior parte dei casi, essi sono farmaci che presentano controindicazioni, effetti collaterali, interazioni con altri farmaci, avvertenze e precauzioni che non possono essere sottovalutate.