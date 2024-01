Cosa non fare prima di una visita medica per non compromettere la diagnosi

Introduzione Indipendentemente dal proprio stato di salute, tutti si sottopongono a visite mediche di routine, con una frequenza minore o maggiore a seconda dei casi. Durante questi controlli, i medici controllano alcuni parametri e scoprono così eventuali anomalie, ma affinché l'esame fisico e la visita siano realmente utili e diano risultati veritieri è importante osservare alcune regole. Ci sono alcuni errori che sarebbe meglio evitare per far sì che i controlli regolari rappresentino davvero uno strumento preventivo. Ecco cosa non fare prima di una visita medica per non rischiare di compromettere i risultati. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

La visita medica è fondamentale per la prevenzione I controlli regolari dal medico sono un ottimo strumento preventivo e una parte importante del benessere personale. Tuttavia, è importante sapere che i parametri misurabili durante queste visite sono influenzabili da determinati comportamenti, per esempio alcuni cibi e bevande possono alterare temporaneamente le analisi del sangue, inducendo il medico a presumere che ci sia un problema di salute quando in realtà non è così. Ecco perché è fondamentale sapere cosa è meglio non fare prima di un esame fisico.

In cosa consiste la visita medica ‌Domande generali sulla storia sanitaria personale e familiare della persona‌, spesso raccolte in un modulo pre-visita. ‌

della persona‌, spesso raccolte in un modulo pre-visita. ‌ Discussione sulle abitudini e sullo stile di vita , per esempio quanto esercizio fisico svolge la persona, cosa mangia regolarmente, come dorme.

, per esempio quanto esercizio fisico svolge la persona, cosa mangia regolarmente, come dorme. Domande su specifici fattori di rischio per la salute‌, come l'uso di alcol e il fumo.

per la salute‌, come l'uso di alcol e il fumo. ‌Un esame fisico, con controllo di alcune zone e parametri, come orecchie, gola, polmoni, cuore e addome.

Controllo della pressione sanguigna .

. Prescrizione di alcune analisi, come le analisi del sangue di base‌ per controllare il colesterolo, gli elettroliti, le funzioni epatiche e renali.

Se ci si presenta all'esame con dubbi o sintomi specifici, il medico potrebbe prescrivere degli accertamenti. La frequenza delle visite mediche di routine varia da caso a caso. In genere, si consiglia un controllo annuale, ma se si è giovani e in buona salute si potrebbe anche diradare la frequenza. È sempre bene parlare con il medico per capire ogni quanto farsi controllare.

Cosa non fare prima di una visita medica Allenarsi

Bere alcolici

Consumare cibi ricchi di zuccheri, grassi o sale

Esagerare con il caffè

Usare farmaci e integratori

Bere troppo o troppo poco

Allenarsi L'esercizio fisico regolare fa bene alla salute, ma eseguire un'attività sportiva troppo intensa subito prima dell'esame fisico non è una buona idea. Innanzitutto, un'attività cardio ad altissima intensità o un sollevamento pesi pesante nei giorni precedenti agli esami può far credere che ci siano problemi al fegato. Infatti, gli enzimi prodotti dai muscoli dopo un allenamento intenso sono gli stessi enzimi prodotti dai fegati danneggiati. Inoltre, una sessione di fitness subito prima di un esame del sangue a digiuno può anche alterare i risultati dei test del colesterolo e del glucosio.

Bere alcolici Bere alcolici il giorno o la notte precedenti una visita medica può aumentare la pressione sanguigna e la glicemia, inducendo il medico a pensare che ci sia qualcosa che non va. L'alcol può anche alterare gli enzimi epatici. Inoltre, con i postumi di una sbornia si potrebbe apparire poco in forma, per cui il medico potrebbe non riuscire a fare un'analisi accurata dello stato medico.

Consumare cibi ricchi di zuccheri, grassi o sale Soprattutto se ci si deve sottoporre a un prelievo di sangue, meglio fare attenzione a cosa si mangia nelle ore immediatamente precedenti, perché gli alimenti consumati possono influenzare i livelli di glucosio, colesterolo e trigliceridi nel sangue. Un pasto ricco di zuccheri, sale o grassi può causare un temporaneo rialzo della glicemia e del livello dei lipidi. Anche la normale visita medica potrebbe essere alterata dai cibi consumati, per esempio il sale può far salire in modo anormale i valori della pressione sanguigna. In tutti i casi, potrebbe sembrare che il paziente abbia malattie che in realtà non ha. Per questo motivo, la maggior parte dei medici consiglia di iniziare a digiunare la notte prima della visita medica e degli esami. Idealmente, si dovrebbero programmare le analisi la mattina presto, in modo da poter semplicemente smettere di mangiare dopo cena e ritardare la colazione fino a dopo l'appuntamento.

Esagerare con il caffè La caffeina contenuta nel caffè potrebbe causare un aumento della pressione sanguigna, per cui se si esagera prima di una visita medica si potrebbero avere valori alterati. Tuttavia, occorre considerare che ogni persona è diversa e gli effetti della caffeina sulla pressione sanguigna possono essere molto variabili: se si crede che nel proprio caso il caffè possa aumentare la pressione sanguigna, eseguire una lettura della pressione sanguigna di base prima di bere una tazza di caffè e poi un'altra lettura da 30 a 120 minuti dopo. Se la lettura aumenta da 5 a 10 punti, si potrebbe essere sensibili agli effetti collaterali della caffeina. Per ridurre il rischio di una lettura imprecisa della pressione sanguigna durante la visita medica, cercare di evitare la caffeina almeno due ore prima dell'esame.

Usare farmaci e integratori Farmaci, vitamine e integratori possono influenzare l'accuratezza degli esami del sangue, quindi è importante che il paziente riferisca al medico che li sta assumendo. Non deve interrompere l'assunzione, ma parlarne prima con il medico che consiglierà come agire.