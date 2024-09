Cosa fare se ho dimenticato la pillola?

La pillola - o meglio, la pillola anticoncezionale - è un metodo contraccettivo di tipo ormonale . Utilizzata per prevenire gravidanza indesiderate in quella che è la contraccezione abituale di molte donne, la pillola deve essere assunta ogni giorno , preferibilmente alla stessa ora, e secondo modalità ben precise al fine di garantirne l'efficacia.

Cosa fare se ci si dimentica di prendere la pillola?

Nel caso in cui ci si dimentichi di assumere la pillola, la prima cosa da fare è cercare di mantenere la calma e recuperare il foglietto illustrativo dalla confezione del medicinale.

La modalità con cui gestire la situazione, infatti, può variare in funzione:

Del tipo di pillola che si sta assumendo: Combinata, ossia contenente due principi attivi, uno progestinico e uno estrogenico; Minipillola, ossia contenente un solo principio attivo progestinico.

che si sta assumendo: Della settimana durante la quale è avvenuta la dimenticanza: le strategie da adottare sono diverse, così come la possibilità di alterare la protezione da gravidanze indesiderate in funzione che la dimenticanza avvenga nella prima, nella seconda o nella terza settimana del ciclo.

In caso ci si dimentichi di prendere la pillola, perciò, è fondamentale seguire le istruzioni dettagliatamente riportate sul suo foglietto illustrativo .

Lo sapevi che… Se il foglietto illustrativo della pillola è stato smarrito, è possibile reperirne una copia online accedendo ad "AIFA Medicinali", portale messo a disposizione dall'Agenzia Italiana del Farmaco da cui è possibile consultare i foglietti illustrativi dei medicinali autorizzati e venduti in Italia.

Indicazioni generali

Come abbiamo detto, i comportamenti da tenere in caso di dimenticanza di assunzione della pillola possono variare in funzione di diversi fattori. Tuttavia, di seguito riporteremo alcune indicazioni generali valide per molte ( ma non per tutte ) tipologie di pillole anticoncezionali.

NOTA BENE Quanto riportato di seguito ha un fine puramente informativo e non intende in alcun modo sostituirsi a quanto riportato sul foglietto illustrativo della pillola anticoncezionale o alle indicazioni del medico . Se ci si dimentica di prendere una compressa, seguire le istruzioni sul foglio informativo del medicinale . Per qualsiasi dubbio, consultare il proprio ginecologo o il medico.

Dimenticanza della pillola durante la prima settimana

In linea generale, con l'utilizzo della maggior parte delle pillole anticoncezionali, se ci si accorge della dimenticanza entro 12 ore dall'orario in cui era prevista l'assunzione della pillola, solitamente si procede assumendo la compressa dimenticata il prima possibile per poi assumere la pillola successiva al solito orario. In questo modo, la protezione da gravidanze indesiderate dovrebbe essere mantenuta.

Se, invece, ci si accorge della dimenticanza quando sono trascorse più di 12 ore dall'ora di assunzione abituale, la protezione contraccettiva può essere compromessa. In questo caso, si dovrà comunque procedere assumendo la pillola dimenticata e poi continuare a prendere le successive compresse all'orario programmato, tuttavia, sarà altresì necessario adottare un metodo contraccettivo di barriera addizionale (come il preservativo) per almeno 7 giorni. Se, però, si sono avuti rapporti sessuali nella settimana precedente la dimenticanza, potrebbe esservi il rischio di gravidanza (vedi capitolo successivo " Cosa succede se si dimentica la pillola e si hanno rapporti?").

Dimenticanza della pillola durante la seconda settimana

Per molte pillole anticoncezionali, se la compressa viene dimenticata nella seconda settimana, è necessario assumerla il prima possibile (anche se ciò significa assumere due compresse contemporaneamente), per poi proseguire con le successive pillole nei giorni seguenti all'orario abituale. La sicurezza contraccettiva dovrebbe quindi essere mantenuta e non è necessario utilizzare precauzioni aggiuntive.

Dimenticanza della pillola durante la terza settimana

Quando ci si dimentica di prendere una compressa nella terza settimana, per molte delle pillole in commercio si consiglia di assumere la compressa dimenticata non appena ci si ricorda, anche se ciò può significare prendere due compresse contemporaneamente. Dopodiché sarà necessario procedere con l'assunzione delle altre compresse nei giorni seguenti all'ora abituale per poi saltare il periodo di pausa previsto (non assumere le compresse placebo, se previste) e iniziare subito un nuovo blister.

Per alcune pillole è altresì possibile scegliere se procedere saltando il periodo di pausa come appena indicato, oppure se intraprendere un'altra opzione: interrompere l'assunzione delle compresse immediatamente e passare subito al periodo di pausa previsto, osservandolo, per poi iniziare il blister successivo.

Ad ogni modo, tutte queste informazioni e l'eventuale possibilità di scelta fra le due strategie saranno accuratamente decritto nel foglietto illustrativo del medicinale.

Dimenticanza di assunzione del placebo

In alcuni blister di pillole anticoncezionali, oltre alle compresse contenti il/i principio/i attivo/i, sono presenti anche delle compresse cosiddette placebo. Si tratta di compresse che al loro interno non contengono alcun tipo di principio attivo e che vanno assunte durante il periodo di pausa nel quale dovrebbe manifestarsi il sanguinamento mensile fra un blister e il successivo.

Se ci si dimentica di assumere una di queste compresse placebo, la protezione contraccettiva rimane invariata poiché il significato dell'assunzione di tali compresse è solo quello di aiutare la donna a ricordare di prendere la pillola giornalmente, contribuendo a prevenire ritardi nell'inizio del blister successivo dopo l'intervallo di pausa previsto.

Se si dimentica di assumere una compressa placebo è comunque consigliabile eliminarla dal blister anche se non la si assume, in modo tale da evitare di confondersi e di prolungare involontariamente la pausa fra l'assunzione delle compresse contenenti principio attivo.