Cosa fare al mattino per abbassare la pressione?

Tra queste esisterebbero alcune azioni che, se compiute la mattina , il momento in cui è più probabile che si verifichino eventi cardiaci come ictus o infarti , sembrerebbero fare la differenza.

Limitare la caffeina

Bere un caffè la mattina è una consuetudine per molte persone, soprattutto in Italia, e in generale non costituisce un problema, a patto di non esagerare.

Il caffè infatti è ricco di caffeina, che è uno stimolante, e berne troppi potrebbe far alzare la pressione.

Anche se il meccanismo esatto che porta a questo epilogo è ancora oggetto di dibattito, alcuni esperti ritengono che sia dovuto al fatto che la caffeina può bloccare un ormone che aiuta ad allargare le arterie; mentre altri credono che la caffeina possa far sì che le ghiandole surrenali rilascino più adrenalina.