Cosa eliminare dalla camera da letto per dormire meglio

Riposare bene la notte è fondamentale per svolgere al meglio tutte le azioni della vita quotidiana e per contribuire a mantenere il proprio organismo in salute. Non tutti però ci riescono. Sono tante infatti le persone che soffrono di disturbi cronici del sonno, che ostacolano questo importante momento della giornata, nel quale non solo il corpo si riposa e rigenera, ma la mente elabora quanto accaduto nel corso della giornata e raccoglie le energie in vista di quella successiva. Anche chi non si trova a dover gestire patologie specifiche legate al sonno, può però sperimentare una bassa qualità del riposo. A volte questa è determinata dallo stress o da situazioni che non permettono di arrivare la sera rilassati ma ad incidere possono essere anche cattive abitudini portate avanti, spesso inconsapevolmente, nelle ore o nei minuti a ridosso del momento di andare a dormire. I problemi del sonno possono riguardare il momento dell'addormentamento ma anche altre fasi che si susseguono nel corso della notte. Tutti però solitamente fanno svegliare ancora stanchi e questo con il passare del tempo può trasformarsi in una situazione invalidante. Se dopo un consulto con il proprio medico si esclude la presenza di patologie specifiche legate al sonno, la soluzione per migliorare la situazione potrebbe essere individuare le azioni potenzialmente sbagliate che si compiono la sera per poi correggerle o sostituirle con altre che, invece, favoriscono il buon riposo. Anche la stanza da letto ha la propria importanza e proprio per questo è necessario liberarla da tutto ciò che può ostacolare una notte serena.

Cose da togliere dalla camera da letto Disordine

Device elettronici

Luce

Materasso scomodo

Animali domestici

Disordine Arrivare al momento del riposo poco rilassati è il modo migliore per dormire male. Oltre ad allontanare lo stress quotidiano, per evitare uno stato d'animo negativo è necessario che l'ambiente in cui si dorme sia confortevole e rilassante. Niente disordine, quindi in camera da letto. Quando ci si spoglia meglio riporre i vestiti nell'armadio che sulla sedia, e non lasciare a vista cose che non siano al loro posto come oggetti sparsi, biancheria da stirare o riporre, la tazza vuota della tisana serale o altro. Anche lenzuola e coperte dovrebbero essere ben sistemate se si vuole rendere accogliente il letto e sperare in una notte d'oro, alla quale può contribuire l'aroma di una candela profumata.

Device elettronici Nella società della perenne connessione, la maggior parte delle persone compiono come ultima azione della giornata il controllo delle notizie o la visione di video divertenti sullo smartphone. Questa azione però è la più dannosa che si possa compiere se l'obiettivo è dormire bene perché il cervello ha bisogno di abituarsi gradualmente al momento del riposo, mentre la luce blu dello schermo e le stimolazioni di ciò che si guarda contribuiscono a mantenerlo attivo. Questo vale per per tutti i device, e quindi anche tablet, pc e televisione, la cui luce, che interferisce con la produzione di melatonina. Per dormire bene quindi è meglio evitate di lavorare, guardare la tv o altro da letto e sostituire queste cattive abitudini con la lettura di un buon libro.

Luce Non solo quella dei device elettronici, qualsiasi luce è nemica del sonno e non dovrebbe essere presente in camera da letto quando si dorme. Dormire bene se si è esposti a una fonte luminosa è quasi impossibile e per questo è necessario spegnere tutte le luci quando si decide di addormentarsi, e assicurarsi che le finestre siano ben chiuse e non ne filtri dall'esterno. Un'abitudine utile per arrivare in modo graduale e rilassati al momento dell'addormentamento è quello di usare luci soffuse in camera nei minuti prima, quando magari si legge un libro o si svolge un'altra attività rilassante perché passare gradualmente da un ambiente molto luminoso a uno completamente buio aiuta a distendere corpo e mente e ad accompagnare al riposo.

Materasso scomodo Se la stanza da letto fa da cornice, il letto è il vero protagonista del sonno e perché questo sia di qualità deve essere necessariamente comodo. Per questo è necessario scegliere un materasso di buona qualità e con caratteristiche che favoriscano una corretta postura nel corso di tutta la notte. Le tipologie esistenti sul mercato sono tantissime e la scelta è personale ma in generale il materasso adatto deve sorreggere il peso corporeo in modo da rispettare la naturale curvatura della colonna vertebrale e dare il giusto sostegno senza risultare scomodo. Importante, inoltre, tenere sotto controllo l'usura e cambiarlo quando è troppo vecchio e diventa scomodo o non più in grado di sostenere al meglio.