Del resto, la combustione del tabacco presente nelle sigarette, nella pipa, nei sigari ecc. sprigiona una grande varietà di sostanze tossiche e cancerogene per l'essere umano e gli animali.

I danni causati dal fumo, compreso il fumo passivo, sono numerosi e riguardano principalmente: l'apparato cardiocircolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente (esofago e stomaco in particolare), il cavo orale, il cervello, il cuoio capelluto, la pelle, le ossa e l'apparato genitale.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che il fumo è dannoso per le donne in gravidanza, grava in modo non trascurabile sulle risorse economiche del fumatore e può essere motivo di aspri litigi fra familiari e amici.