Cosa comprare al Prime Day 2019

Il 15 e il 16 luglio 2019, Amazon apre il sipario su due giorni di offerte mozzafiato di cui potranno beneficiare tutti i clienti Prime. Tantissime opportunità di fare shopping, con un notevole risparmio. Amazon, insomma, punta più in alto dei soliti saldi, offrendo ai propri clienti sconti ancora maggiori, offerte a tempo limitato da cogliere al volo. Ma cerchiamo di capire meglio cos'è il Prime Day e come sfruttare al meglio questa due giorni di super sconti su Amazon.

Cos’è il Prime Day 2019

Innanzitutto spieghiamo in cosa consiste il Prime Day. Si tratta di due giorni, lunedì 15 e martedì 16 luglio 2019, in cui approfittare delle migliori opportunità di shopping e intrattenimento, con oltre un milione di offerte a livello globale, incluse le nuove Offerte Imperdibili. Queste Offerte Imperdibili garantiscono prezzi sbalorditivi su marchi e prodotti di punta, come i dispositivi Amazon, svariati prodotti della Apple, Samsung TV e Soundbar, Smartwatch, Bike, Computer e Activity Tracker, le migliori fotocamere, videocamere, obiettivi e accessori Sony, i prodotti iRobot, Fitbit, Polar e Suunto, smart TV, epilatori a luce pulsata. Le offerte potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi è consigliabile tornare frequentemente sul sito di Amazon per visualizzare le nuove offerte che verranno lanciate nel corso delle 48 ore dell'evento. Ad usufruire del grande vantaggio, però, possono essere soltanto gli iscritti a Prime, un programma ad iscrizione annuale o mensile che prevede numerosi vantaggi tra cui la consegna in tempi ridottissimi dei prodotti acquisti su Amazon, la possibilità di usufruire in anteprima alle Offerte lampo e di accedere ai contenuti presenti su Prime Video, Prime Music e Prime Reading. Se non sei ancora un cliente Prime, puoi iscriverti al programma cliccando qui

Quando finisce e quando parte il Prime Day 2019

Il Prime Day comincerà ufficialmente alle 00:00 di lunedì 15 luglio e durerà, come accennato, fino alla mezzanotte di martedì 16 luglio, 48 ore durante cui verranno proposte una serie di succulente offerte per uno shopping trendy ma, soprattutto, conveniente ed intelligente. Gli iscritti a Prime avranno a disposizione una vetrina ricca di prodotti a prezzi più che convenienti e potranno usufruire del vantaggio semplicemente con un click. Alcune offerte saranno a tempo limitato, altre saranno valide durante il corso di tutte le 48 ore, altre ancora fino ad esaurimento scorte. Due giorni di offerte no-stop su tv, dispositivi per la casa intelligente, cucina, giochi, moda, arredamento, alimentari e tanto altro ancora.

Cosa comprare al Prime Day 2019

Ecco una lista di prodotti per la salute e la cura della persona, per orientarsi in questi due giorni di offerte da capogiro e fare acquisti oculati e davvero convenienti su Amazon! Per rimanere aggiornato su tutte le offerte del Prime Day 2019, clicca qui

Jaybird RUN Auricolari Wireless per lo Sport in sconto fino al 50%

(fonte: Photo Courtesy)

Gli auricolari per lo sport Jaybird RUN, totalmente wireless, sono compatibili con i dispositivi iOS e Android. Questi minuscoli e leggerissimi auricolari Jaybird RUN resistono ottimamente al sudore, sono impermeabili e offrono la possibilità di personalizzare il suono, con in più 12 ore di ascolto in tasca: 4 ore di carica negli auricolari e 8 nella custodia di ricarica portatile per non restare mai a secco. Con 5 minuti di carica puoi ascoltare musica per un'ora! Grazie al doppio nanorivestimento idrorepellente, gli auricolari Run resistono a tutte le intemperie e producono sempre il suono che hai personalizzato. Puoi infatti adattare il suono ai tuoi gusti con l'app Jaybird e salvare il tuo profilo audio personalizzato negli auricolari per utilizzarlo con qualsiasi dispositivo. Finalmente puoi fare sport senza cavi grazie a Jaybird RUN!

Sistema di depilazione a luce pulsata intensa in sconto fino al 30%

(fonte: Photo Courtesy)

Questo kit estetico di depilazione permanente 3 in 1 è composto da una lampada per la depilazione, una per il ringiovanimento della pelle ed una per la rimozione delle eruzioni acneiche. Clinicamente testato per rimuovere il 90% dei peli superflui dopo 6-12 sedute. Le dimensioni dell'area di trattamento di grandi dimensioni sono di 3,1 cm² e viene utilizzata una luce ad alta energia di 2,9-4,2 J / cm². Prende di mira e inibisce in modo permanente il follicolo pilifero per fermare la crescita dei peli sul corpo per risultati di depilazione permanenti. Il dispositivo produce 20~25 pulsazioni al minuto, in grado di terminare il trattamento di un braccio in 8 minuti. Tarato sulle tonalità della pelle di Fitzpatrick da I-V per intensità ottimale e filtri UV. Il sistema di depilazione DEESS IPL è sicuro e indolore. Non necessita di ricarica e non prevede alcun tempo di inattività durante tutto il trattamento. Prodotti e Servizio di assistenza vengono forniti direttamente dal produttore con 18 anni di esperienza nella fornitura di attrezzature per saloni e cliniche. Il servizio di assistenza clienti del depilatore DEESS IPL comprende una garanzia di 2 anni e un servizio di assistenza clienti 24/7.

Nebulizzatore portatile Nuvita 5076 con sistema mesh all’avanguardia in sconto fino al 30%

(fonte: Photo Courtesy)

Il nebulizzatore Nuvita 5076 è stato prodotto con le innovative tecnologie Mesh, fornendo le stesse performance dei nebulizzatori usati negli ospedali. In più, ha il vantaggio di poter essere usato comodamente a casa. Il tratto distintivo della tecnologia Mesh, consente che ogni goccia del medicinale venga spruzzata direttamente sotto forma di particelle molto sottili, favorendone così la completa assimilazione. Al contrario dei classici nebulizzatori, il Nuvita 5076, grazie alla sua tecnologia Mesh, assicura il completo assorbimento della medicina, evitando inutili sprechi e garantendo una corretta somministrazione e dosaggio. Come suggerisce il suo nome, lo speciale design, la misura compatta e il peso leggero di soli 138g, il nebulizzatore Nuvita è un prodotto perfetto da utilizzare a casa e anche in viaggio. Sconsigliato per farmaci ad elevata viscosità come acido ialuronico.

Purificatore d'Aria Casa Ultra Silent in sconto fino al 30%

(fonte: Photo Courtesy)

Grazie alla tecnologia avanzata, questo purificatore d'aria fornisce un'efficace filtrazione dell'aria producendo un suono minimo, pari all'incirca a 24 dB (± 3), ovvero al rumore prodotto da un sussurro. Il sistema di filtraggio è composto da 3 componenti: il pre-filtro, che aiuta a neutralizzare batteri, capelli, funghi e muffe presenti nell'aria, il filtro a spugna HEPA, che aiuta a rimuovere le particelle ultrafini come spore di muffa, peli di animali e particelle di polvere, e il carbone attivo granulare, che adsorbe i gas organici volatili come profumi e odori di cibo e fumo. Quando il purificatore d'aria è in funzione, si accende automaticamente una luce LED che cambia colore. È possibile inoltre selezionare solamente uno dei 7 colori proposti oppure interrompere l'accensione della luce.