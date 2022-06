Cos’è la skincare vaginale e perché è importante

Nonostante non se ne parli quanto si dovrebbe a causa dei forti tabù che ancora resistono, la V-Beauty, ovvero la skincare vaginale, è fondamentale per tenere in salute questa parte del corpo femminile.

L’importanza della V-Beauty Molte donne sottovalutano la skincare vaginale, al punto che secondo diversi studi sarebbero addirittura 8 su 10 a non curarsene, reputando poco importante dedicare tempo alla routine di bellezza e benessere intima. Tuttavia si tratta di una convinzione errata perché esattamente come avviene per la pelle, anche l'area genitale necessita di interventi beauty specifici, utili non solo a migliorarne l'aspetto, ma anche a diminuire le probabilità di sviluppare alcuni disturbi come piccoli brufoli, cattivo odore, pruriti, candida, cistite, arrossamenti o secchezza. La maggior parte delle donne si limita al lavaggio e solo una minima parte aggiunge all'uso di un detergente intimo altri prodotti specifici. Il motivo primario è la mancata conoscenza di opzioni extra, che invece esistono e il cui uso può migliorare molti aspetti della vita, compresi quelli sessuali.

Come realizzare una V-Beauty perfetta Curare la pelle attraverso la skincare quotidiana consente di esaltare la bellezza naturale dell'epidermide e migliorare il benessere complessivo. Allo stesso modo è importante mettere tra le proprie priorità la cura e la salute della zona vaginale e vulvare. Il rito giornaliero che dovrebbe interessare la zona V è molto simile a quello del volto. I due passaggi fondamentali e imprescindibili sono infatti gli stesi, ovvero detersione e idratazione. Per occuparsi del primo step è preferibile scegliere un detergente naturale, che sia delicato e rispetti il ph della pelle, così che anche le più sensibili siano preservate e non aggredite dal prodotto. Nello specifico, meglio optare perun detergente a base di prebiotici, ingredienti in grado di prevenire gli squilibri della flora batterica e molti comuni fastidi intimi. Per quanto riguarda la tecnica, la migliore prevede di compiere movimenti che vadano dall'alto verso il basso e mai al contrario per non rischiare di trascinare altri batteri all'interno della vagina, possibili cause di infezioni. Dopo aver lavato la zona è importante asciugarla bene senza sfregare, ma tamponando delicatamente con un asciugamano. Nonostante la maggior parte delle donne reputi che le operazioni da dedicare alla zona V si esauriscano qui non è così. Il secondo step è infatti altrettanto importante e consiste nell'idratazione. Per farla si possono usare sieri o creme lenitive che siano in grado di proteggere e mantenere la pelle sana e idratata o ad azioni più specifiche se si hanno problemi da calmare.