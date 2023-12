Cos’è la Sindrome dell’albero di Natale e come arginarla

Se c'è chi per tutto l'anno aspetta trepidante questo periodo, c'è chi lo vive invece come un vero e proprio incubo . Il motivo non è la scarsa passione verso questa ricorrenza ma un problema ben preciso chiamato Sindrome dell' albero di Natale .

Anche gli abeti finti, infatti, possono nascondere spore poco gradite, così come le decorazioni , ovvero palline, luci e ghirlande, soprattutto se una volta riposte non si ha l'accortezza di chiuderle bene in un ambiente dove la polvere o altri agenti irritanti non possa entrare. Oltre a questo è bene fare attenzione ai materiali dei complementi natalizi che si scelgono perché alcuni, anche nuovi e pulitissimi, in soggetti particolarmente sensibili possono causare irritazioni alle vie respiratorie.

Se per gli alberi di Natale veri la situazione è quella appena descritta, non va meglio per quelli finti, scelti da diversi anni dalla maggior parte perché potendo essere riposti dopo Natale e tirati fuori quello successivo, durando diversi anni, consentono un minor esborso economico e impattano molto meno sull'ambiente.

Un quadro non proprio esaltante, che può quindi scatenare la Sindrome dell'albero di Natale, soprattutto in persone particolarmente sensibili a questi allergeni.

Uno studio dell'American Christmas Tree Association pubblicato su Annals of Allergy, Asthma and Immunology ha scoperto che sugli alberi di Natale veri possono trovarsi circa 50 diversi tipi di muffe. Di questi, circa due terzi sarebbero in grado di innescare reazioni simili all' allergia ai pollini o alle altre muffe che si possono trovare in ambienti umidi o poco puliti.

A scatenarla sono minuscoli allergeni, per lo più invisibili, che sono presenti negli alberi, sia veri sia finti, ma a volte anche nelle decorazioni necessarie per addobbarli . Si tratta la maggior parte delle volte di muffe o polveri che si annidano in questi oggetti facilitati dal fatto che rimangono inutilizzati per molto tempo tra un Natale e l'altro.

La Sindrome dell'albero di Natale è una forma allergica specifica e proprio per questo è conosciuta anche come allergia all'albero di Natale.

A scatenarla possono essere anche anche gli agenti chimici che a volte possono essere spruzzati sugli abeti finti per conferire loro una profumazione caratteristica e più gradevole. Secondo uno studio dell'Università della California, in questo caso l'allergia potrebbe scatenarsi non solo respirando l'aria vicino all'albero, ma anche toccandolo. Se ciò accade ai sintomi già descritti potrebbero aggiungersi quelli cutanei ovvero arrossamenti, gonfiore e prurito circoscritto.

Come prevenirla

Anche se evitare del tutto la Sindrome dell'albero di Natale è molto difficile, esistono buone pratiche da mettere in atto che possono ridurre la possibilità di scatenarla, alle quali dovrebbero prestare attenzione soprattutto le persone allergiche o particolarmente sensibili, ma che sono consigliate a tutti.

Il primo aspetto da non sottovalutare è quello della pulizia. Se si sta per allestire un albero di Natale finto, soprattutto se vecchio e riposto per un anno in cantina o in uno spazio dove potrebbe accumulare polvere, è bene assicurarsi che sia pulito. Questo ovviamente diminuisce la presenza di allergeni. La stessa attenzione deve essere posta sugli addobbi, che esattamente come l'albero possono accumulare polvere e scatenare le reazioni allergiche.

Riporlo in modo corretto alla fine delle festività natalizie, assicurandosi che sia ben chiuso in un involucro che faccia passare meno aria possibile è il primo passo per evitare di ritrovarlo ricoperto di polvere l'anno successivo. Prima di iniziare l'allestimento è poi consigliabile scuoterlo in uno spazio esterno, così da far cadere la polvere che può essersi accumulata. Se si riesce, l'ideale sarebbe anche lavarlo leggermente con uno spruzzino nel quale inserire acqua e sapone.

Se invece si acquista un albero vero, prima di posizionarlo nel proprio salotto è bene fare un'ispezione per valutare se sia tutto ok.