Cos’è la sindrome da camice bianco e come affrontarla

Il medico dovrebbe essere una delle figure che ispirano più fiducia in assoluto, di cui fidarsi e a cui affidarsi, sia in ottica di prevenzione che di cura di eventuali problematiche. Tuttavia, è innegabile che venga associato al timore di ammalarsi e che susciti una sorta di timore reverenziale, che talvolta può tradursi nella cosiddetta sindrome da camice bianco , o ipertensione da camice bianco, ossia uno stato ansioso scatenato all'idea di andare dal medico ed essere visitati che causa tachicardia e rialzo dei valori della pressione sanguigna .

A differenza dell'ipertensione classica, questa forma compare solo al momento della visita medica: le persone che ne soffrono al di fuori del contesto medico hanno valori normali e non soffrono di sbalzi pressori. Si tratta, dunque, di una condizione innocua , che tuttavia può falsare e complicare la diagnosi perché potrebbe indurre a pensare che il paziente sia effettivamente vittima di ipertensione. Alla base c'è una condizione esagerata di ansia e timore per la visita medica e il medico.

Per essere classificata come una fobia, la sindrome da camice bianco dovrebbe causare altri sintomi, oltre alla lettura della pressione alta presso lo studio del medico, come: vertigini , bocca asciutta, sensazione estrema di paura o terrore, nausea , sudorazione profusa (iperidrosi), respirazione / frequenza cardiaca accelerata o palpitazioni cardiache, tremore , rifiutato delle cure mediche anche se si è molto malati.

Sindrome da camice bianco: sintomi

Preoccupazione per ciò che il medico potrebbe scoprire con la visita.

Timore di essere criticati per esempio perché si è in sovrappeso, si fuma, non si fa attività fisica o si hanno altre abitudini di vita scorrette.

Precedenti esperienze negative presso lo studio del medico.

Paura degli aghi.

Timore reverenziale per il medico.

Dal punto di vista biologico, la sindrome da camice bianco è spesso innescata da una risposta di "lotta o fuga", una reazione fisiologica retaggio della vita antica che compare quando si percepisce una minaccia. Quando il corpo entra in modalità "lotta o fuga" produce ormoni dello stress che accelerano la frequenza cardiaca e restringono i vasi sanguigni, con conseguente rapido aumento della pressione sanguigna.

Per la sindrome da camice bianco in particolare, spesso la minaccia e il pericolo sono correlati a precedenti esperienze negative presso lo studio del medico. Il paziente potrebbe essere preoccupato anche all'idea di ricevere cattive notizie o di scoprire che c'è qualcosa che non va nella sua salute. Alcuni vivono il camice bianco stesso come un simbolo di autorità e provano dunque nervosismo all'idea di essere visitati.

Quando il corpo è condizionato a reagire in questo modo, come se stesse rispondendo al pericolo, può essere difficile rompere lo schema. Anche la paura di avere una pressione alta, a causa di registrazioni elevate passate, può alimentare un circolo vizioso. Il fatto che spesso la pressione vanga misurata all'inizio della vista, quando il nervosismo è più accentuato, non aiuta.