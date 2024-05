Cos'è l'avvelenamento da sole?

Cosa significa avvelenamento da sole? Stare al sole senza protezione solare, per un tempo troppo prolungato o comunque in modo non idoneo, espone la pelle a conseguenze negative che possono rivelarsi anche molto gravi, come l'avvelenamento da sole, da non confondere con una scottatura leggera. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Di cosa si tratta? L'avvelenamento da sole è un'insolazione, che come suggerisce il nome, agisce in modo talmente intenso da provocare una sorta di avvelenamento sul corpo. Questa insolazione, infatti, è più profonda di quella comune, che già di per sé genera non pochi effetti negativi, e arriva a danneggiare anche lo strato più profondo della pelle, composto da proteine come elastina e collagene.

Quali sono i sintomi dell'avvelenamento da sole? Pelle rossa

Irritazioni

Bolle

Gonfiore

Nausea

Stordimento

Mal di testa

Febbre

Vomito L'avvelenamento da sole si presenta con un arrossamento molto vistoso, accompagnato da un'irritazione importante. Sulla pelle interessata dal fenomeno si formano quasi sempre delle bolle piene d'acqua e la zona si gonfia. I sintomi però non sono solo localizzati. Chi è colpito da questa forma molto acuta di insolazione infatti, il più delle volte si trova a dover gestire anche uno o più di questi effetti negativi, dall'intensità variabile a seconda dell'avvelenamento: disidratazione, senso di stordimento, brividi, febbre, mal di testa, nausea e vomito.

Cosa lo provoca? L'avvelenamento da sole avviene a causa degli effetti negativi dei raggi UV. Trattandosi di un'insolazione particolarmente violenta, si verifica più spesso in estate, stazionando sotto il sole per un tempo prolungato senza protezione solare. Tuttavia, onde evitare di esporsi a rischi, è sempre bene ricordarsi di non uscire mai di casa senza aver coperto la pelle con una soluzione protettiva, sia al mare, sia in città, e non solo durante l'estate o le giornate serene. Anche se non si vedono, infatti, i raggi del sole ci sono sempre, e possono colpire la pelle in qualunque momento e portare a conseguenze anche molto negative. Le persone che devono prestare più attenzione sono quelle dal fototipo particolarmente chiaro e che si scottano facilmente, quelle con la pelle sensibile e tendente all'irritazione, i bambini e gli anziani.