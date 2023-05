Cos'è l'ansia cardiaca e come affrontarla

L'ansia ha varie forme e una di quelle forme meno note è l'ansia cardiaca, che come suggerisce il nome è innescata da specifiche preoccupazioni per la salute del cuore. Chi ne soffre vive con il costante timore di essere malato, di poter sviluppare un infarto o di incorrere in altri eventi cardiaci spiacevoli.

Questa condizione è abbastanza comune nelle persone che hanno già avuto un problema cardiaco nel loro passato ma a volte può verificarsi anche in chi non ha alcuna diagnosi negativa alle spalle e che, nonostante i controlli medici non generino preoccupazioni, continua a sottoporsi ad esami specifici per rassicurarsi.

I fattori scatenanti più comuni dell'ansia cardiaca sono un evento traumatico alle spalle, una storia familiare di malattie cardiache o mentali e alti livelli di stress e ansia.

Un livello minimo di ansia temporalmente vicino a un evento cardiaco personale o di un proprio caro o a una particolare diagnosi non deve spaventare perché assolutamente normale. Tuttavia, se questa persiste per mesi o anni e interferisce con la propria vita quotidiana potrebbe essere necessario chiedere un supporto.