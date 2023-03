Cos'è il sonno profondo e perché è importante

Dormire bene è fondamentale per riuscire a condurre una vita diurna serena e per aiutare l'organismo a mantenere al meglio le proprie funzioni. Tutte le fasi del riposo sono importanti perché svolgono funzioni differenti ma ad essere particolarmente rilevante è quella che coincide con il sonno profondo , il momento in cui il corpo si rigenera maggiormente.

Il sonno è composto da quattro fasi , che a loro volta rientrano in due macro categorie: sonno REM e sonno non REM.

Oltre a eliminare i rifiuti, il cui accumulo è associato a malattie come il morbo di Alzheimer , il sonno profondo è importante per migliorare le funzioni cognitive e la regolazione ormonale. Inoltre, aiuta anche a mantenere forte il sistema immunitario .

Il sonno profondo è la fase più curativa del sonno perché mentre il corpo si rilassa, con la frequenza cardiaca in calo e le onde cerebrali che rallentano, il cervello svolge un lavoro importante, con il sistema glinfatico che si mette al lavoro per eliminare scorie e tutto ciò che non serve dal sistema nervoso centrale .

Il sonno REM è lo stato in cui si verificano sogni più vividi , la frequenza cardiaca diventa più variabile e la respirazione è più irregolare. Gli esperti ritengono che questa fase del sonno sia importante per il consolidamento della memoria e l'apprendimento.

Le linee guida generali sostengono che si dovrebbe dormire almeno sette per notte ma la quantità ideale può variare da persona a persona, in base alla qualità del proprio sonno ma anche all'età.

Come migliorare il sonno profondo

Sebbene non esistano linee guida fisse su quanto sonno profondo ci sia bisogno ogni notte perché il riposo possa dirsi buono, è spesso abbastanza chiaro quando questo non è abbastanza perché al risveglio ci si sente più stanchi e irritabili e durante il giorno si potrebbe fare fatica a concentrarsi.

Non dormire le ore consigliate in generale significa già, ovviamente, non dormire nemmeno quello profondo quanto si dovrebbe.

Molti fattori possono portare a una diminuzione della quantità di sonno profondo, come ad esempio una condizione medica di base, un disturbo del sonno, l'assunzione di sostanze come caffeina, alcol, droghe, cibi pesanti o alcuni farmaci.

Esistono tracker che possono fornire un'idea a grandi linee del proprio riposo ma solo uno studio clinico del sonno che misura le tue onde cerebrali può dire con certezza quanto del sonno sia sonno profondo.

In generale, il modo migliore per ottenere un sonno più profondo è dormire di più e per farlo esistono alcuni aspetti da non sottovalutare e strategie da mettere in atto come andare a dormire e svegliarsi più o meno sempre alla stessa ora; mantenere la camera da letto buia, silenziosa e con la giusta temperatura; non usare dispositivi elettronici le ore a ridossi dell'addormentamento; dedicarsi ad attività rilassanti prima di dormire come un bagno o una doccia calda o la lettura di un libro.