Cos’è il long raffreddore e quanto dura

Il raffreddore è uno dei malanni più comuni nelle stagione intermedie e in inverno . Molto fastidioso, fortunatamente spesso si risolve in pochi giorni.

Le loro osservazioni hanno dimostrato che è possibile manifestare sintomi a lungo termine non solo del Covid, ma anche di altre infezioni respiratorie acute, come appunto il raffreddore.

Negli ultimi anni ci si è abituati a conoscere in medicina il suffisso long perché seguito dalla parola Covid , a indicare sintomi del Covid-19 che non se ne vanno una volta debellato il virus , ma continuano a gravare sulla persona colpita per lungo tempo.

Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno analizzato i dati di 10.171 adulti suddivisi in due gruppi: chi aveva avuto un'infezione da Covid e chi un'altra infezione respiratoria acuta, mettendone poi a confronto i sintomi a lungo termine.

Risultati

Ciò che è emerso dallo studio è stato che entrambi i gruppi erano più a rischio di sviluppare questi sintomi rispetto a chi non aveva alcuna infezione pregressa ma mentre i soggetti che in passato avevano avuto il Covid erano più propensi a segnalare la presenza di tutti i sintomi, quelle che avevano avuto una infezione respiratoria acuta non Covid li segnalavano quasi tutti tranne problemi di gusto o olfatto e perdita di capelli.

Altro aspetto interessante emerso dallo studio è che le persone con infezioni non Covid hanno evidenziato quasi tutte gli stessi sintomi, ovvero tosse eccessiva problemi gastrointestinali, diarrea e dolori addominali.

In quanto alle tempistiche, se per quanto riguarda il long Covid i guariti hanno segnalato sintomi in media fino a 44 settimane dopo la guarigione, i soggetti con infezioni non Covid colpiti dal long raffreddore avrebbero avuto a che fare con forme riconducibili ad esso per circa 11 settimane.

I risultati dello studio britannico suggeriscono quindi che potrebbero esserci impatti a lungo termine, al momento non riconosciuti, sulla salute a seguito di infezioni respiratorie acute non Covid, come raffreddori, influenza o polmonite.