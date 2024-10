Cos’è il chroming e perché è pericoloso?

Il chroming, noto anche con il nome huffing, è una pratica che consiste nell' inalare sostanze chimiche tossiche che si possono trovare facilmente in casa perché pensate per altri usi, al fine di provare un'esperienza adrenalinica che annebbi brevemente e leggermente i sensi.

Da dove nasce?

Secondo quanto emerso da uno studio realizzato dal Centro pediatrico Cohen di New York, e presentato nel corso della conferenza nazionale dell'American Academy of Pediatrics 2024, il fenomeno del chroming sarebbe nato recentemente come sfida social, e per questo a praticarlo sono soprattutto i bambini e adolescenti, anche perché cimentarsi con questa pratica è piuttosto semplice.

Le sostanze chimiche che si possono inalare, infatti, sono legali e facilmente reperibili in casa. Come riportato dallo studio, la maggior parte delle persone che praticano chroming attingono dai pennarelli indelebili, ma sarebbero piuttosto gettonati anche smalti per unghie, solventi per rimuoverlo, aria compressa spray, diluente per vernici, deodorante spray, benzina e lacca per capelli.

Il fatto che non si tratti di sostanze illegali o difficili da trovare, rende molto più complesso per i genitori o chi vive nella stessa casa di chi lo pratica accorgersene.

Nonostante siano stati i social network a renderlo noto ai giorni nostri, non si tratta però di una novità assoluta. Come riportato dal National Survey on Drug Use and Health nel 2020, infatti, l'uso e l'abuso di inalanti esisteva già alcuni decenni fa e aveva raggiunto il picco negli anni Novanta, per poi scemare progressivamente, prima di questa nuova impennata.