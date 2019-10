Corteccia Cerebrale: Cos'è? Anatomia e Funzione

Anatomia

Di spessore variabile tra i 2 e i 5 millimetri, la corteccia cerebrale rappresenta il 42% dell'intera massa cerebrale, pesa circa 630 grammi e comprende qualcosa come 16 miliardi di neuroni e 300 trilioni di sinapsi.

La corteccia cerebrale si caratterizza per una macro-architettura molto particolare: presenta, infatti, un'alternanza tra profonde scanalature/invaginazioni, chiamate più propriamente solchi o scissure, e creste, denominate circonvoluzioni o giri.

Questo peculiare assetto macro-architettonico è estremamente vantaggioso per la corteccia cerebrale, perché ne ampia in modo sensibile l'estensione senza renderla particolarmente ingombrante (senza l'alternanza solchi-giri, la corteccia cerebrale sarebbe qualcosa di molto più voluminoso, che richiederebbe molto più spazio del normale cranio umano).

A proposito di estensione, la corteccia cerebrale misura circa 1.200 centimetri quadrati per emisfero, il che vuol dire che, in totale, supera ampiamente i 2.000 centimetri quadrati.

Alcune curiosità sulla Corteccia Cerebrale Secondo alcuni studi, i 2/3 circa della corteccia cerebrale non sono visibili, in quanto "sepolti" all'interno dei solchi;

La corteccia cerebrale caratterizzata da solchi e circonvoluzioni è tipica dei Mammiferi più evoluti come l'essere umano;

Qualcosa di analogo alla corteccia cerebrale ricopre anche la superficie esterna del cervelletto; in questo caso, si parla più propriamente di corteccia cerebellare.

Tipi di Corteccia Cerebrale

Shutterstock

Sulla base della citoarchitettura (ossia in base all'istologia e all'organizzazione cellulare), gli esperti distinguono tre tipi di corteccia cerebrale: la neocorteccia, la proisocorteccia e l'allocorteccia.

Neocorteccia

Conosciuta anche come isocorteccia o neopallio, la neocorteccia è la tipologia di corteccia cerebrale più presente a livello emisferico nonché quella più evoluta e filogeneticamente più recente.

La citoarchitettura della neocorteccia si caratterizza per la presenza di 6 distinte lamine (o foglietti) cellulari, lamine che sono indicate dai primi 6 numeri romani (quindi I, II, III ecc.).

Lamina I, lamina II e lamina III. La lamina I (o foglietto molecolare) contiene pochi neuroni; tra questi, figurano neuroni GABAergici. La lamina II (o foglietto granulare esterno) include piccoli neuroni piramidali e una quota importante di neuroni stellati. La lamina III (o foglietto piramidale esterno) comprende neuroni piramidali di piccola e media grandezza, e neuroni non-piramidali dotati di assoni intracorticali.

Chiamato strato corticale sopragranulare, il complesso delle lamine da I a III raggruppa neuroni che connettono aree distinte di corteccia cerebrale, non soltanto sullo stesso emisfero cerebrale, ma anche sull'emisfero opposto (in questo secondo caso, sfruttano il corpo calloso, la principale commessura interemisferica).

Lamina IV. La lamina IV contiene tipi differenti di neuroni stellati e piramidali.

Denominata anche foglietto corticale granulare interno, la lamina IV permette alla corteccia cerebrale di stabilire una connessione con il talamo; inoltre, mette in comunicazione diverse aree corticali intraemisferiche (cioè presenti sullo stesso emisfero).

La lamina IV è particolarmente sviluppata nelle aree della cosiddetta corteccia sensoriale (si veda capitolo dedicato alle funzioni).

Denominata anche foglietto corticale granulare interno, la lamina IV permette alla corteccia cerebrale di stabilire una connessione con il talamo; inoltre, mette in comunicazione diverse aree corticali intraemisferiche (cioè presenti sullo stesso emisfero).

La lamina IV è particolarmente sviluppata nelle aree della cosiddetta corteccia sensoriale (si veda capitolo dedicato alle funzioni).

Lamina V e lamina VI. La lamina V (o foglietto piramidale interno) contiene neuroni piramidali di grandi dimensioni. La lamina VI (o foglietto polimorfo e multiforme) comprende una piccola quota di neuroni piramidali di grandi dimensioni e un molti neuroni piramidali fusiforme e multiformi.

Definito anche foglietto corticale infragranulare, il complesso delle lamine V e VI raggruppa neuroni che mettono in comunicazione la corteccia cerebrale con la componente sottocorticale del cervello (la lamina V crea connessioni con i gangli della base, il tronco encefalico e il midollo spinale, mentre la lamina VI con il talamo).

Il foglietto corticale infragranulare (lamina V e lamina VI) sono particolarmente sviluppate nelle aree della corteccia motoria (si veda capitolo dedicato alle funzioni).

Definito anche foglietto corticale infragranulare, il complesso delle lamine V e VI raggruppa neuroni che mettono in comunicazione la corteccia cerebrale con la componente sottocorticale del cervello (la lamina V crea connessioni con i gangli della base, il tronco encefalico e il midollo spinale, mentre la lamina VI con il talamo).

Il foglietto corticale infragranulare (lamina V e lamina VI) sono particolarmente sviluppate nelle aree della corteccia motoria (si veda capitolo dedicato alle funzioni).

Alla neocorteccia appartengono aree di corteccia cerebrale molto importanti dal punto di vista funzionale, come per esempio la corteccia motoria primaria e la corteccia visiva primaria (si veda capitolo dedicato alle funzioni).

Proisocorteccia

La proisocorteccia rappresenta la corteccia cerebrale di transizione tra la neocorteccia e una sottotipo particolare di allocorteccia, chiamato periallocorteccia.

La citoarchitettura della proisocorteccia può comprendere da 3 a 6 lamine cellulari.

Nota Bene : alcune classificazioni istologiche della corteccia cerebrale considerano la proisocorteccia un sottotipo di neocorteccia.

Allocorteccia

L'allocorteccia è la tipologia di corteccia cerebrale filogeneticamente più antica.

La citoarchitettura dell'allocorteccia può includere da 3 a 4 lamine cellulari.

L'allocorteccia è distinguibile in 3 ulteriori sottotipi:

La paleocorteccia , comprensiva di 3 lamine cellulari;

, comprensiva di 3 lamine cellulari; L' archicorteccia , composta da 4-5 lamine cellulari;

, composta da 4-5 lamine cellulari; La già citata periallocorteccia, costituita da 3 lamine cellulari.

All'allocorteccia appartengono aree di corteccia cerebrale come per esempio la corteccia olfattiva e l'ippocampo (si veda capitolo dedicato alle funzioni).

Lobi Cerebrali

Shutterstock

Per convenzione, la corteccia cerebrale di ciascun emisfero del cervello è idealmente ripartita in 4 aree maggiori, chiamate in modo generico lobi cerebrali (o lobi del cervello) e singolarmente lobo frontale, lobo temporale, lobo parietale e lobo occipitale.

Il lobo frontale rappresenta la porzione anteriore della corteccia cerebrale; esso confina con il lobo temporale, postero-inferiormente, e con il lobo parietale, postero-superiormente, e gode della protezione dell'osso frontale (a cui deve il nome).

Il lobo temporale rappresenta la porzione latero-inferiore della corteccia cerebrale; esso confina con il lobo frontale, supero-anteriormente, il lobo parietale, superiormente, e il lobo occipitale, posteriormente, e gode della protezione dell'osso temporale (a cui deve il nome).

Protetto dall'osso parietale (a cui deve il nome ), il lobo parietale rappresenta la porzione di corteccia cerebrale compresa tra il lobo frontale anteriormente, il lobo temporale, inferiormente, e il lobo occipitale, posteriormente.

Il lobo occipitale rappresenta la porzione posteriore della corteccia cerebrale; esso confina con il lobo parietale, antero-superiormente, il lobo temporale, antero-inferiormente, e il tentorio del cervelletto, inferiormente, e gode della protezione dell'osso occipitale (a cui deve il nome).

Corteccia Cerebrale e Sistema Limbico

Il sistema limbico è un complesso di strutture encefaliche avente un ruolo chiave nelle reazioni emotive, nelle risposte comportamentali, nei processi di memoria e nell'olfatto.

Diverse parti della corteccia cerebrale fanno parte del sistema limbico; in particolare, tra queste figurano il già citato ippocampo (lobo temporale), il lobo limbico (superficie mediale di ciascun emisfero cerebrale), la corteccia orbitofrontale (lobo frontale), la corteccia piriforme (vicinanze del lobo temporale) e la corteccia entorinale (lobo temporale).

Lo sapevi che… Il sistema limbico comprende anche amigdala, nucleo accumbens ipotalamo e nuclei anteriori del talamo.

Dove Si Trova la Corteccia Cerebrale: Confini e Rapporti

La corteccia cerebrale è in rapporto con la sostanza bianca del cervello, tramite la sua faccia inferiore (o faccia interna), e con la meninge pia madre, tramite la sua faccia superiore (o faccia esterna).

È da segnalare che la faccia esterna della porzione di corteccia cerebrale situata sul margine mediale di ciascun emisfero cerebrale (in altri termini, la corteccia cerebrale "nascosta" all'interno della fessura che separa longitudinalmente i due emisferi) confina con la falce cerebrale, una piega di riflessione della meninge dura madre.

Irrorazione Sanguigna della Corteccia Cerebrale

La corteccia cerebrale è finemente vascolarizzata.

A rifornirla di sangue ossigenato sono le arterie cerebrali anteriore, media e posteriore; l'arteria cerebrale anteriore "nutre" la porzione anteriore della corteccia cerebrale, ossia il lobo frontale; l'arteria cerebrale media irrora la corteccia cerebrale dei lobi parietale e temporale, e parte di quella del lobo occipitale; infine, l'arteria cerebrale posteriore alimenta la porzione posteriore della corteccia cerebrale, ovverosia il lobo occipitale.

Le arterie cerebrali anteriore e posteriore sono due vasi arteriosi del circolo di Willis (o poligono di Willis), un'importante complesso di arterie deputato a rifornire di sangue ossigenato gli emisferi cerebrali, il cervelletto e il tronco encefalico.

A occuparsi, invece, del drenaggio dalla corteccia cerebrale del sangue povero di ossigeno sono le cosiddette vene cerebrali.