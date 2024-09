Coronavirus: sintomi, cura e contagio in Italia del Covid-19

Cosa sono i coronavirus? Shutterstock Coronavirus I coronavirus sono virus a RNA che, nell'essere umano, causano per lo più infezioni respiratorie lievi e limitate alle vie aeree superiori (tratto naso-faringeo, seni paranasali e gola), e solo in rare circostanze infezioni respiratorie gravi ed estese alle vie aeree inferiori (bronchi e polmoni). Assieme ai rhinovirus, ai virus influenzali e ai virus parainfluenzali, i coronavirus rientrano tra i principali agenti scatenanti il raffreddore, i cui sintomi classici sononaso che cola, mal di gola, tosse, cefalea e febbre. Non esistono terapie specifiche contro i coronavirus, ma solo rimedi sintomatici; attualmente, inoltre, è disponibile soltanto il vaccino per SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile di COVID-19. Nell'ultimo ventennio i coronavirus si sono imposti alle attenzioni del mondo per tre motivi: l'epidemia di SARS, tra il 2002 e il 2003, l'epidemia di MERS, tra il 2012 e il 2013, e la recente epidemia dovuta all'appena citato SARS-CoV-2, iniziata a fine dicembre 2019.

Come si trasmette? La trasmissione dei coronavirus nella popolazione umana (cioè tra persona e persona) avviene principalmente in due modi: Attraverso l'inalazione delle goccioline volatili emesse dagli individui contagiati dal virus, quando parlano, starnutiscono, tossiscono o respirano.

Questa modalità di trasmissione è la più comune e quella che causa il maggior numero di infezioni.

Questa modalità di trasmissione è la più comune e quella che causa il maggior numero di infezioni. Attraverso il contatto fisico con mani, superfici, cibi od oggetti contaminati.

Per esempio, può risultare determinante: toccare pulsanti, telefoni, maniglie o servizi igienici oppure condividere stoviglie, posate ecc. Ecco perché è importante conoscere le norme di prevenzione dal contagio del coronavirus. Modalità di trasmissione dei coronavirus: Dirette: Goccioline volatili dovute a starnuti, colpi di tosse, respiro ecc.; Indirette: Contatto con oggetti contaminati (telefoni, tastiere del computer ecc.);

Contatto con liquidi organici di un paziente (feci); Coronavirus: qual è l'incubazione? Per i coronavirus, il periodo di incubazione – ossia il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione a un agente infettivo e la comparsa dei primi sintomi – può variare da 1 a 14 giorni; mediamente, tuttavia, si attesta sui 5-7 giorni. Durante il periodo di incubazione, diversi coronavirus, tra cui il coronavirus SARS e il SARS-CoV-2 sono contagiosi; in termini pratici, questo vuol dire che una persona infetta può trasmettere l'infezione ad altri, quando ancora i sintomi di questa non sono comparsi (e l'individuo che la sta incubando è apparentemente sano). Fattori di rischio In generale, le infezioni da coronavirus sono più probabili durante la stagione autunnale o in inverno; tuttavia, è bene ricordare che i coronavirus possono infettare l'essere umano tutto il tempo dell'anno.

Un altro fattore di rischio che incide fortemente sulla possibilità di sviluppare un'infezione da coronavirus è la stretta vicinanza con un individuo contaminato.

Quanto è diffuso? I coronavirus sono virus alquanto diffusi nella popolazione umana e, salvo casi particolari (come per esempio il coronavirus SARS o il Novel Coronavirus), non destano particolari preoccupazioni. Secondo un'indagine relativa alle cause virali del raffreddore, i coronavirus sarebbero responsabili di circa il 10-15% dei casi di raffreddore rinvenuti nella popolazione generale. È altamente probabile che molti di noi, senza saperlo, abbiano contratto, anche più di una volta nella vita, una qualche infezione da coronavirus.

Com'è fatto? Appartenenti insieme ai torovirus alla famiglia virale dei Coronaviridae, i coronavirus sono virus capsulati (cioè con involucro) a simmetria elicoidale, di dimensioni comprese tra gli 80 e i 160 nm.

Il genoma (o materiale genetico) a RNA dei coronavirus è a singola elica e può avere dimensioni comprese tra le 26 e le 32 kilobasi.

Tra i virus a RNA, i coronavirus sono gli agenti virali con il genoma più grande. Coronavirus più "famosi": Alfa coronavirus 229E

Alfa coronavirus NL63

Beta coronavirus OC43

Beta coronavirus HKU1

SARS coronavirus (SARS Co-V)

MERS coronavirus (MERS Co-V)

Novel Coronavirus (SARS Co-V2)

Origini e storia delle epidemie Coronavirus: da dove originano? I coronavirus sono virus che normalmente circolano tra gli animali. Alcuni di loro, tuttavia, hanno la capacità di infettare anche l'essere umano, il che li rende naturalmente oggetto di studi scientifici. Le infezioni risultanti da virus capaci di trasmettersi dagli animali all'essere umano sono meglio conosciute come zoonosi. Perché si chiamano coronavirus? I coronavirus devono il loro nome al fatto che, al microscopio elettronico, si presentano come una sorta di bulbo frangiato, che ricorda molto una corona regale o la corona solare.

A costituire la frangia che circonda il bulbo – che è l'elemento virale entro cui risiede il genoma a RNA – sono i peplomeri, strutture proteiche necessarie al tropismo (cioè al movimento) dell'agente infettivo.

Il termine "coronavirus" è frutto dell'unione della parola latina "corona" – che in italiano vuol dire "corona" o "alone" – e della parola virus. Storia dei coronavirus La prima descrizione dei coronavirus risale al 1960, dopo che alcuni ricercatori avevano analizzato nei dettagli alcuni casi di raffreddore. Epidemia di SARS Nel novembre 2002, i coronavirus si imposero all'attenzione del mondo, in quanto una loro particolare variante diede avvio, in Cina, a un'epidemia di una nuova malattia infettiva delle vie respiratorie molto aggressiva, denominata SARS o Sindrome Acuta Respiratoria Grave. L'epidemia di SARS si concluse nel 2003 inoltrato e interessò molti altri Stati dell'Asia (es: Hong Kong, Taiwan, Vietnam e Singapore) e non solo; secondo le stime più attendibili, limitatamente alle regioni Asiatiche, la SARS contagiò più di 8.000 persone, fu responsabile di quasi 800 morti e dimostrò di avere un tasso di letalità del 9,6%. Il coronavirus della SARS è noto come SARS-CoV o SARS-Coronavirus.

Pare che a trasmettere SARS-CoV all'essere umano sia stata una varietà di pipistrelli presenti in Cina. Epidemia di MERS Curiosamente, 10 anni dopo la comparsa della SARS, in Arabia Saudita, cominciò a diffondersi un'altra infezione respiratoria da coronavirus alquanto aggressiva e virulenta; l'infezione in questione è la MERS o Sindrome Respiratoria Medio-Orientale. L'epidemia di MERS ebbe un impatto minore, in termini di numerici, rispetto all'epidemia di SARS (circa 840 contagi e 320 decessi); tuttavia, l'infezione si dimostrò, in percentuale, molto più letale: il tasso di letalità assegnato alle MERS fu di poco oltre il 34%. Il coronavirus della MERS è conosciuto MERS-CoV o MERS-Coronavirus.

Sembra che a trasmettere MERS-CoV all'essere umano siano stati dromedari e cammelli. Epidemia di SARS-CoV-2 (COVID-19) Nota Bene: le informazioni che seguono sono tratte dal sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/) Il 31 dicembre 2019, l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) riceveva la notizia che, in Cina, nella città di Wuhan, diverse persone si erano ammalate di un'infezione respiratoria grave, della quale non si conosceva l'agente infettivo responsabile, capace di causare anche una forma di polmonite mortale. Pochi giorni dopo – il 9 gennaio 2020 – le autorità cinesi annunciavano che l'infezione respiratoria suddetta era effettivamente una nuova malattia infettiva e che a causarla era stato un coronavirus con il quale l'essere umano non era mai entrato a contatto prima di allora. Questa nuova infezione da coronavirus prende il nome di COVID-19 e l'agente che la causa è stato denominato SARS-CoV-2 (o Novel Coronavirus o Coronavirus di Wuhan). Il coronavirus COVID-19 è conosciuto con i nomi di SARS-CoV-2, Novel Coronavirus e Coronavirus di Wuhan.

Come si fa la diagnosi? Per conoscere il tipo preciso di coronavirus che ha infettato un individuo, sono necessari alcuni test di laboratorio sul sangue e sul tampone naso-faringeo.

Tuttavia, è bene precisare che la realizzazione di tali test avviene soltanto se sussistono particolari ragioni; normalmente, infatti, i medici si affidano al solo esame obiettivo, seguito dall'anamnesi (o storia clinica).

Come si curano Non esiste alcun trattamento specifico contro i coronavirus e le infezioni che questi ultimi provocano. In genere, a un paziente in buona salute, con una comune infezione da coronavirus, i medici raccomandano di: Stare a completo riposo fino alla scomparsa della sintomatologia.

Bere molti liquidi (reidratazione), per evitare la disidratazione.

(reidratazione), per evitare la disidratazione. Assumere un farmaco antinfiammatorio e analgesico contro il mal di gola e la febbre. Uno dei farmaci più usati è il paracetamolo, seguito dall'ibuprofene e l'aspirina (N.B: si ricorda che l'aspirina è assolutamente controindicata ai soggetti di età inferiori ai 16 anni, per il pericolo di sindrome di Reye). Lo sapevi che... Agli inizi della pandemia da COVID-19, sembrava che l'uso dell'ibuprofene e dell'aspirina nelle persone che avevano contratto il coronavirus SARS-CoV-2 peggiorasse l'infezione in atto, dimostrandosi quindi pericoloso per i pazienti; studi successivi, tuttavia, hanno evidenziato che i suddetti farmaci non hanno particolari controindicazioni nei malati di COVID-19. Reidratazione: in cosa consiste? Di solito, la reidratazione di un soggetto con un'infezione da coronavirus consiste nell'assunzione di liquidi a base di acqua, sali minerali e zuccheri. Quali sono i farmaci per covid? A seguito dell'epidemia da Nuovo coronavirus, la ricerca medica lavorato acremente per individuare farmaci che potessero aiutare la guarigione ed evitare le complicanze più gravi di COVID-19. Per quanto concerne i trattamenti farmacologici domiciliari, si segnalano i seguenti medicinali: Remdevisir , un antivirale indicato nei casi lievi/moderati a rischio di sviluppare una forma grave di COVID.

, un antivirale indicato nei casi lievi/moderati a rischio di sviluppare una forma grave di COVID. Paxlovid , un antivirale orale a base di nirmatrelvir e ritonavir, indicato nei pazienti a rischio di COVID grave, anche se non bisogno di ossigenoterapia.

, un antivirale orale a base di nirmatrelvir e ritonavir, indicato nei pazienti a rischio di COVID grave, anche se non bisogno di ossigenoterapia. Anticorpi monoclonali , tra cui l'associazione casirivimab/imdevimab , il sotrovimab e l'associazione tixagevimab/cilgavimab ; questi farmaci sono impiegabili solo in pazienti con determinati caratteristiche, con sintomi di grado lieve/moderato e presentanti fattori di rischio per la malattia grave.

, tra cui l'associazione , il e l'associazione ; questi farmaci sono impiegabili solo in pazienti con determinati caratteristiche, con sintomi di grado lieve/moderato e presentanti fattori di rischio per la malattia grave. Corticosteroidi . Questi antinfiammatori possono trovare impiego a domicilio nei pazienti a rischio di sviluppare una forma grave di COVID e che non hanno la possibilità di sottoporsi all'ossigenoterapia ospedaliera.

. Questi antinfiammatori possono trovare impiego a domicilio nei pazienti a rischio di sviluppare una forma grave di COVID e che non hanno la possibilità di sottoporsi all'ossigenoterapia ospedaliera. Eparine. A livello domiciliare, il loro impiego è indicato esclusivamente nei pazienti allettati. Si ricorda che... Come per tutti gli altri coronavirus, anche per il coronavirus responsabile di COVID-19 non esiste una cura mirata.

Si può prevenire? Esiste un vaccino contro i Coronavirus? Non esiste un vaccino contro i coronavirus, se non per quello responsabile di COVID-19, realizzato e approvato nel corso della pandemia da Sars-CoV-2. Sono da segnalare, però, alcuni importanti comportamenti - consigliati anche dall'OMS e dall'ISS- che riducono, in maniera efficace, il rischio di infezione.

Tra i suddetti comportamenti, rientrano: Il lavaggio accurato (40-60 secondi) e frequente delle mani con sapone e acqua calda o con soluzioni a base di alcol, studiate appositamente per non irritare la pelle. Lavarsi le mani, infatti, elimina il virus;

(40-60 secondi) e frequente delle mani con sapone e acqua calda o con soluzioni a base di alcol, studiate appositamente per non irritare la pelle. Lavarsi le mani, infatti, elimina il virus; Se non si ha la possibilità di lavare le mani, non toccare occhi , naso e bocca ;

, e ; Evitare il più possibile il contatto con persone con un'infezione da coronavirus o con sintomi sospetti;

o con sintomi sospetti; In caso di starnuti o colpi di tosse, coprire con la piega interna del gomito o con un fazzoletto di carta , bocca e naso ;

, e ; Pulire con una certa frequenza le superfici maggiormente a contatto con le mani utilizzando una soluzione a base di cloro o alcol (esistono degli appositi disinfettanti). Per approfondire: Vaccino Nuovo Coronavirus Coronavirus: come evitare di contagiare altre persone? Rimanere a casa fino al termine dell'infezione, evitare il contatto con le altre persone, coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto a ogni starnuto o colpo di tosse (e ovviamente gettare il fazzoletto subito dopo), avere cura di disinfettare gli oggetti e le superfici più toccate e alla portata di tutti sono i principali accorgimenti che una persona con un'infezione da coronavirus deve seguire, per evitare di contaminare qualcun altro.