Coronavirus e Sars: analogie e differenze su contagio e trasmissione del virus

Cos'è il Coronavirus Parlando di Coronavirus si vuole indicare il Nuovo Coronavirus, Novel Coronavirus, 2019 nCoV o SARS-CoV-2 che dir si voglia. In altri termini, si vuole indicare il tipo di virus che provoca la sindrome respiratoria nota come Covid-19 e che è il protagonista della pandemia dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'11 Marzo 2020. Va precisato, tuttavia, che l'OMS ha altresì dichiarato che, nonostante questa definizione, la pandemia può ancora essere controllata. Il Nuovo Coronavirus - o più correttamente, SARS-CoV-2 - si trasmette principalmente per via aerea, attraverso goccioline di saliva di pazienti infetti (stranuti, respiro, tosse, ecc.), e per contatto con superfici contaminate da secrezioni infette. In quest'ultimo caso, il rischio di contagio aumenta se le mani che hanno toccato tali superfici non vengono lavate e ci si tocca occhi, bocca e/o naso. I principali sintomi dell'infezione da nuovo Coronavirus sono: Febbre;

Congestione nasale, rinorrea, mal di gola;

Stanchezza;

Tosse secca;

Difficoltà respiratorie;

Senso di malessere generalizzato. Meno frequentemente possono anche manifestarsi diarrea, mal di testa e confusione. Le complicanze più severe consistono nella comparsa di gravi difficoltà respiratorie e polmonite. Anche l'infezione da nuovo Coronavirus, così come quella da SARS-CoV, può essere potenzialmente mortale qualora sopravvengano complicazioni gravi. Il trattamento dei pazienti sintomatici prevede il loro isolamento e la messa in pratica di tutte le terapie di supporto e di sostegno necessarie. Anche in questo caso, il vaccino non è ancora disponibile (per maggiori informazioni, leggi: Vaccino Nuovo Coronavirus: gli Aggiornamenti), l'unico mezzo efficace per sconfiggere l'infezione è impedirne il diffondersi mediante quarantena e isolamento, seguendo tutte le norme igieniche del caso e attenendosi rigorosamente alle restrizioni messe in atto dai Governi dei singoli paesi che si trovano a dover combattere quest'emergenza. Per ulteriori informazioni, leggi anche: Coronavirus 2019-nCoV: Come Riconoscere i Primi Sintomi e Cosa Fare

Analogie e differenze tra i due virus Inizialmente semplicemente chiamato Nuovo Coronavirus, poi 2019 nCov, l'International Committee on Taxonomy of Viruses ha rinominato questo patogeno come SARS-CoV-2. Tale ridenominazione è avvenuta in seguito all'individuazione di caratteristiche comuni al virus responsabile della Sars. I due virus, in effetti, condividono numerosi aspetti e caratteristiche, fra cui modalità di trasmissione, tempo di incubazione (anche se con diverso valore medio), sintomi e complicanze. Tuttavia, il nuovo Coronavirus sembra avere caratteristiche epidemiologiche e biologiche diverse dal parente stretto virus della Sars, caratteristiche che rendono più rapida la sua trasmissione. Cogliamo quindi l'occasione per ribadire nuovamente quanto sia importante seguire tutte le direttive del Ministero della Salute e rispettare rigorosamente i decreti finora emanati dal Governo Italiano al fine di garantire il più possibile il contenimento del virus per rallentarne e bloccarne la diffusione.