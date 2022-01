Coronavirus e Sars: analogie e differenze su contagio e trasmissione del virus

Analogie e differenze tra i due virus Inizialmente semplicemente chiamato Nuovo Coronavirus, poi 2019 nCov, l'International Committee on Taxonomy of Viruses ha rinominato questo patogeno come SARS-CoV-2. Tale ridenominazione è avvenuta in seguito all'individuazione di caratteristiche comuni al virus responsabile della Sars. I due virus, in effetti, condividono numerosi aspetti e caratteristiche, fra cui modalità di trasmissione, tempo di incubazione (anche se con diverso valore medio), sintomi e complicanze. Tuttavia, il nuovo Coronavirus sembra avere caratteristiche epidemiologiche e biologiche diverse dal parente stretto virus della Sars, caratteristiche che rendono più rapida la sua trasmissione. Cogliamo quindi l'occasione per ribadire nuovamente quanto sia importante seguire tutte le direttive del Ministero della Salute e rispettare rigorosamente i decreti finora emanati dal Governo Italiano al fine di garantire il più possibile il contenimento del virus per rallentarne e bloccarne la diffusione.

Sars e Coronavirus a confronto: la tabella Nella sottostante tabella verranno messe a confronto le principali caratteristiche di entrambi i virus: Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) e virus della Sars (SARS-Cov). Caratteristiche Biologiche Coronavirus SARS-CoV-2 Virus della Sars (SARS-CoV) Tipologia di virus Virus a RNA a singola elica Virus a RNA a singola elica Periodo d'incubazione 2-14 giorni (con una media di 5.2 giorni) 2-10 giorni (con una media di 7 giorni) Tipo di popolazione colpita Colpiti soprattutto soggetti di sesso maschile (con i dati disponibili ai primi di Marzo 2020) Colpiti soprattutto i soggetti di sesso maschile Origine Probabilmente animali come pipistrelli o serpenti (si pensa sia una zoonosi) Animali come pipistrelli e zibetti o gatti civetta (è una zoonosi) Trasmissione Iniziale, in quanto zoonosi, da animale ad essere umano. Poi da essere umano ad essere umano. Iniziale, in quanto zoonosi, da animale ad essere umano. Poi da essere umano ad essere umano. Come ci si contagia Per via aerea, attraverso goccioline di saliva di persone infette; per contatto con superfici contaminate. Per via aerea, attraverso goccioline di saliva di persone infette; per contatto con superfici contaminate; per contatto con fluidi organici di pazienti infetti. Velocità di diffusione Alta Media Età media degli individui infetti Circa 59 anni (dato ancora in evoluzione) 65 anni Sintomi Coronavirus SARS-CoV-2 Virus della Sars (SARS-CoV) Febbre Sì, alta e molto alta Sì, alta e molto alta Dispnea Sì, di grado variabile Sì Tosse Sì, di grado da moderato a severo Sì, di grado da moderato a severo Emottisi (tosse con sangue) Sì, in alcuni casi Sì, in alcuni casi Fiato corto Sì Sì Brividi Sì Sì Mialgia Sì, di grado moderato Sì, di grado moderato Sonnolenza Sì Sì Malessere generalizzato Sì Sì Mal di testa Sì Sì Naso chiuso, rinorrea, mal di gola Sì Sì Dolori addominali, nausea e vomito Sì in alcuni pazienti, generalmente di grado lieve Sì in alcuni pazienti, generalmente di grado lieve Diarrea Sì, in alcuni casi Sì, in alcuni casi Insufficienza renale acuta Sì, in alcuni casi Sì, in alcuni casi Polmonite Sì, di grado da moderato a severo Sì, di grado da moderato a severo Altre Caratteristiche Coronavirus SARS-CoV-2 Virus della Sars (SARS-CoV) Farmaci specifici Sì: Remdesivir approvato da EMA. AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ne stabilisce l'utilizzo in casi selezionati. Molnupiravir, anche in questo caso utilizzato in casi selezionati e a determinate condizioni. No Tipo di trattamento Sintomatico e di supporto, isolamento dei pazienti infetti Sintomatico e di supporto, isolamento dei pazienti infetti Vaccino Sì. Ai primi di gennaio 2021 (4 gennaio), l'unico vaccino disponibile per la somministrazione è il vaccino ad mRNA sviluppato da Pfizer e BioNTech. Il 6 di gennaio 2021 è stato approvato anche il vaccino realizzato dalla statunitense Moderna. Arrivata a fine mese anche l'autorizzazione per il vaccino di AstraZeneca. A inizio marzo 2021 approvato anche il vaccino monodose di Johnson&Johnson. A fine 2021 approvazione anche del vaccino Nuvaxovid (Novavax). La situazione resta comunque in evoluzione. No Prevenzione Vaccinazione. Isolamento dei sintomatici, quarantena per gli asintomatici positivi, adozione di rigorose norme igieniche (lavaggio delle mani, ecc.). Per il territorio italiano, emanazione di decreti e adozione di misure restrittive riguardanti l'intera penisola per limitare il contagio. Isolamento dei sintomatici e quarantena. NOTA BENE: i dati riportati in tabella sono indicativi. Tipo di sintomatologia e gravità dei sintomi possono variare da individuo a individuo, così come tutte le altre caratteristiche riportate possono subire modificazioni nel corso del tempo. Visto il continuo evolversi della situazione nuovo Coronavirus, non solo in Italia, ma anche nel resto del Mondo, i dati potrebbero risultare non del tutto aggiornati.