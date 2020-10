Coronavirus: Cosa Fare in caso di Quarantena o Isolamento Domiciliare

Quarantena e isolamento domiciliare sono importanti misure di salute pubblica attuate per arginare la diffusione del Nuovo Coronavirus (o SARS-CoV-2 ) responsabile di COVID-19 e, conseguentemente, per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

Sulla circolare del Ministero della Salute, si legge che l'isolamento domiciliare consiste nella "separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione".

Per il rientro in società, valgono alcune regole precise che saranno discusse in una sezione a parte; per ora, basti sapere che, nella maggior parte dei casi, i requisiti fondamentali sono gli stessi che sanciscono la conclusione del periodo di trasmissibilità.

È importante segnalare che devono osservare la misura di quarantena anche tutti coloro che rientrano da un Paese estero , anche se negativi al test molecolare dopo tampone naso-faringeo , e che, per questi soggetti, i comportamenti da seguire sono gli stessi previsti per le persone in quarantena a seguito di un'esposizione a un caso di COVID-19.

La quarantena è la misura attuata per le persone sane che sono state esposte a uno o più casi di COVID-19 (riguarda per esempio i compagni di classe di un bambino positivo a COVID-19). Per il soggetto in quarantena è previsto un monitoraggio periodico del suo stato di salute tramite un controllo a distanza da parte dell'operatore e dei servizi di sanità pubblica, il tutto al fine di identificare precocemente la comparsa di sintomi riconducibili all'infezione da Nuovo Coronavirus . Per COVID-19, la durata del periodo di quarantena è di:

Prima di vedere nei dettagli l'una e l'altra condizione, è doveroso segnalare che entrambe impongono alla persona interessata il divieto di uscire di casa e, ovviamente, di spostarsi; quindi, sia in quarantena che in isolamento domiciliare, bisogna restare nel proprio domicilio (o, come specifica l'Istituto Superiore di Sanità, in una struttura dedicata in caso di domicilio inadeguato).

Come Funzionano Isolamento e Quarantena

Cosa Fare in caso di Isolamento Domiciliare o Quarantena: le Raccomandazioni

Ecco cosa riporta una fonte autorevole come il sito dell'Istituto Superiore di Sanità in merito ai comportamenti che devono adottare le persone in quarantena e isolamento domiciliare:

La persona sottoposta a quarantena o a isolamento domiciliare deve rimanere in una stanza dedicata e dotata di buona ventilazione, possibilmente servita da bagno dedicato, dormire da sola, e limitare al massimo i movimenti in altri spazi comuni della casa dove vi siano altre persone.

La stessa persona ha l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza attiva e deve misurare la temperatura corporea due volte al giorno e in caso di percezione di aumento della temperatura.

e deve misurare la temperatura corporea due volte al giorno e in caso di percezione di aumento della temperatura. Se è disponibile un solo bagno, dopo il suo utilizzo, le superfici, quali lavandino, bidet, wc e maniglie, devono essere accuratamente pulite con un detergente neutro.

In seguito, bisogna procedere con la disinfezione mediante un prodotto disinfettante efficace contro il virus, quale alcol etilico al 70%, con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici (es. la candeggina sul mercato è generalmente al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutte le altre superfici da pulire, tenendo in considerazione la compatibilità con il materiale da detergere, l'uso e l'ambiente.

I detergenti a base di cloro non sono utilizzabili su tutti i materiali.

È opportuno che il o i locali che ospitano il soggetto in quarantena o in isolamento domiciliare siano regolarmente arieggiati, per garantire un adeguato ricambio d'aria.

, per garantire un adeguato ricambio d'aria. In presenza di altre persone, il soggetto in isolamento domiciliare o quarantena deve mantenere una distanza di almeno un metro e deve evitare ogni contatto diretto (compresi strette di mano, baci e abbracci).

Inoltre, deve evitare il contatto diretto anche con altre persone sottoposte a isolamento domiciliare/quarantena.

L'unica eccezione a quanto appena riportato sono le donne che allattano: la madre deve indossare una mascherina chirurgica ed eseguire un'igiene accurata delle mani prima di entrare in stretto contatto con il neonato.

L'unica eccezione a quanto appena riportato sono le donne che allattano: la madre deve indossare una mascherina chirurgica ed eseguire un'igiene accurata delle mani prima di entrare in stretto contatto con il neonato.

Gli oggetti da cucina devono essere lavati con attenzione; per il lavaggio, è sufficiente anche il normale sapone e acqua calda.

Per il soggetto in isolamento domiciliare o quarantena, c'è il divieto di spostamenti o viaggi.

Per contenere le secrezioni respiratorie, il soggetto in isolamento domiciliare deve indossare la mascherina chirurgica il più a lungo possibile e cambiarla ogni giorno.

Le persone che non possono tollerare la mascherina devono praticare misure di igiene respiratoria: coprire naso e bocca usando fazzoletti quando starnutiscono o tossiscono, tossire e starnutire nel gomito.

I fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta ed eliminati in un doppio sacco impermeabile posto in una pattumiera chiusa che non preveda contatto con le mani per la sua apertura (es. apertura a pedale); se i fazzoletti sono di stoffa, devono essere maneggiati con guanti e lavati in lavatrice a 60-90°C usando comune detersivo.

Dopo l'uso del fazzoletto le mani devono essere immediatamente e accuratamente lavate con acqua e sapone per 40 secondi o frizionate con prodotto idro-alcolico.

Poiché alcune evidenze suggeriscono che certi animali domestici sarebbero suscettibili a SARS-CoV-2, a scopo puramente precauzionale, si suggerisce alle persone COVID-19 positive o che potrebbero esserlo di limitare il contatto con gli animali, analogamente a quanto si fa con le altre persone del nucleo familiare, evitando, ad esempio baci o condivisione del cibo.

, analogamente a quanto si fa con le altre persone del nucleo familiare, evitando, ad esempio baci o condivisione del cibo. La persona in isolamento domiciliare o quarantena deve provvedere a raccogliere tutti i rifiuti in un doppio o triplo sacchetto di plastica resistente, senza fare la raccolta differenziata (per maggiori informazioni a riguardo, si prosegua con la lettura).

Il soggetto in quarantena o isolamento domiciliare non può ricevere visite fino al termine del periodo di confinamento obbligato a casa.

Raccomandazioni per chi assiste le persone in Isolamento Domiciliare o Quarantena

L'Istituto Superiore di Sanità riporta anche una serie di raccomandazioni per coloro che assistono le persone in isolamento domiciliare o quarantena e che si trovano in strutture dedicate e non nella loro abitazione abituale (in quanto considerata inadeguata).

Prima di analizzare tali raccomandazioni, è importante segnalare che si tratta di istruzioni e accortezze valide anche per chi convive con soggetti in isolamento domiciliare o quarantena, che hanno bisogno di assistenza o aiuto, in quanto giovani, anziani o per altre ragioni; in un simile contesto, è chiaro che i conviventi di persone in isolamento domiciliare devono rispettare un periodo di quarantena, sulla cui durata occorre attendere il giudizio dei servizi di sanità pubblica.

Dopo questa fondamentale premessa, ecco le raccomandazioni per chi assiste le persone in isolamento domiciliare o quarantena riportate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità:

Le persone che prestano assistenza diretta al soggetto in isolamento, adeguatamente formate e in numero limitato, devono indossare guanti , camice , protezione oculare e mascherina chirurgica (che non deve essere toccata durante l'utilizzo e cambiata se umida o danneggiata).

I dispositivi di protezione non possono essere riutilizzati e devono essere eliminati con cura in un doppio sacco impermeabile in pattumiera chiusa con apertura a pedale; successivamente, si deve procedere con un'accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile o se le mani fossero visibilmente sporche, con acqua e sapone e quindi asciugarle con salvietta monouso.

La persona che si occupa della rimozione della biancheria e degli effetti letterecci del soggetto in isolamento domiciliare deve indossare mascherina chirurgica, guanti e camice. Per le persone in quarantena è sufficiente l'utilizzo di guanti.
La biancheria deve essere collocata in un sacco separato e gestita separatamente da quella del resto della famiglia o comunità e può essere lavata in lavatrice a 60°C per almeno trenta minuti o a tempi più brevi per temperature superiori usando comune detersivo.

La biancheria deve essere collocata in un sacco separato e gestita separatamente da quella del resto della famiglia o comunità e può essere lavata in lavatrice a 60°C per almeno trenta minuti o a tempi più brevi per temperature superiori usando comune detersivo.

, e . Per le persone in quarantena è sufficiente l'utilizzo di guanti. La biancheria deve essere collocata in un sacco separato e gestita separatamente da quella del resto della famiglia o comunità e può essere lavata in lavatrice a 60°C per almeno trenta minuti o a tempi più brevi per temperature superiori usando comune detersivo. Almeno una volta al giorno o di più, le superfici dei locali utilizzati dal soggetto in quarantena o isolamento domiciliare devono essere pulite con prodotti detergenti e successivamente disinfettate con prodotti a base di cloro (candeggina), come riportato in precedenza (si veda pulizia del bagno).

Chi effettua la pulizia deve indossare mascherina e guanti monouso; se sono in uso guanti domestici in gomma spessa riutilizzabili, questi devono essere disinfettati dopo l'uso, sempre con prodotti a base di cloro.

In caso di persone in isolamento domiciliare (cioè malate), chi effettua la pulizia di locali e superfici deve indossare anche un camice monouso (o un grembiule dedicato).

I prodotti a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico sono quelli al momento in commercio in Italia (PMC e Biocidi) che vantano anche un'azione nei confronti dei virus, in aggiunta a quella battericida e/o fungicida.

Chi si occupa dei rifiuti prodotti dal soggetto in isolamento domiciliare o quarantena deve smaltirli in un doppio o triplo sacchetto di plastica, che poi dovrà chiudere e disporre in pattumiera chiusa.

Isolamento Domiciliare e Quarantena: Cosa Fare per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti

Come anticipato, per le persone in isolamento domiciliare o quarantena, la raccolta dei rifiuti e il loro smaltimento deve seguire regole ben precise, sempre con lo scopo di evitare la diffusione di SARS-CoV-2.

Prima di analizzare le istruzioni per la gestione dei rifiuti, si ricorda il motivo per cui è importante attenersi alle regole di cui sopra (e che saranno riportate a breve): il Nuovo Coronavirus è in grado di rimanere attivo sulle superfici della casa e degli oggetti (rifiuti compresi) da pochi minuti ad anche 9 giorni; questo significa che, nel caso dei rifiuti, questi potrebbero risultare un potenziale veicolo d'infezione per tutti operatori pubblici che sono addetti al loro smaltimento.

Tornando quindi al tema di questa sezione, ecco come le persone in isolamento domiciliare o quarantena devono effettuare la raccolta dei rifiuti in casa:

Non differenziare più i rifiuti domestici ;

; Utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata (l'ideale sarebbe disporre di un contenitore a pedale);

Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, lattine e secco) devono essere gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata (residuo secco);

Nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata devono essere gettati anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso;

Indossando guanti monouso chiudere bene i sacchetti, senza schiacciarli con le mani, utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo;

Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati devono essere gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro).

Subito dopo, è fondamentale lavare bene le mani;

Subito dopo, è fondamentale lavare bene le mani;
Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti dei rifiuti.

Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle persone in isolamento domiciliare o quarantena è attivo un apposito servizio pubblico di raccolta, disposto a prelevare i rifiuti esposti fuori dalle abitazioni, nel contenitore dell'indifferenziata.